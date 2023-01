Lyt til artiklen

Der gik ikke mange timer, fra det kom frem, at Skare Meat Packers er under Fødevarestyrelsens lup for at have 250 ton gammelt kød stående på frost, til at Salling Group suspenderede al samarbejde med Skare.

»Vi ser med stor alvor på sagen,« lød det blandt andet fra Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka.

Skare er kommet i vælten, fordi de har 250 ton kød stående på frost, som er over 12 år gammelt, og som Skare umiddelbart ikke kunne redegøre for sporbarheden af, da Fødevarestyrelsen dukkede op på kontrol i december.

Det slog Salling Group altså hårdt ned på og suspenderede samarbejdet for at 'passe på kunderne'.

En reaktion, dagligvarekoncernen blevet hyldet for i kommentarspor på sociale medier.

Men én ting er at melde ud, at man suspenderer samarbejdet med Skare, noget andet er at fjerne alle Skare Meat Packers’ produkter fra Netto, Bilka og Føtex.

Fredag blev B.T. opmærksom på, at alle Defcos produkter, Defco, som er ejet og drevet af Skare, fortsat er på hylderne i Salling Groups kæder.

Da B.T. præsenterede Salling Group for det faktum, lød det så, at alle Skares produkter fortsat er på hylderne i Føtex, Netto og Bilka.

Ikke ét Skare-produkt er blevet fjernet.

»Den aktuelle sag er mellem Skare og Fødevarestyrelsen, hvor styrelsen ikke har kunnet få de oplysninger, den har efterspurgt. De varer, vi har hos os, er der ingen problemer med,« lyder det fra Henrik Vinther Olesen, CSR-chef i Salling Group:

»De sælger vi, til vi ikke har flere, men vi suspenderer købet af nye varer hos Skare. Det gør vi på grund af den manglende transparens i forhold til myndighederne, som for os er helt uacceptabel.«

Er det ikke lidt af et PR-trick, når man går ud og siger, at man suspenderer samarbejdet, og man så stadig kan finde produkterne i kølediskene?

»Nej, det synes jeg ikke. Vi suspenderer samarbejdet og køber ikke ind hos Skare. Skares sag med Fødevarestyrelsen handler ikke om produkter, der er solgt til os, men om manglende transparens i en anden sag,« siger Henrik Vinter Olesen.

Også tilbage i 2014 trak Salling Group en stor mængde varer tilbage fra Skare Meat Packers og talte med store bogstaver med vendinger som ‘uacceptabelt tillidsbrud’ i en sag om salmonella.

Men det har altså ikke afholdt Salling Group fra at genoptage handlen med Skare Meat Packers.

»Jeg tror godt, at forbrugerne kan forstå, at de ting, der ligger i køledisken, kan de godt have tillid til er i orden. Vi fjerner altid de varer, som myndighederne ikke kan godkende,« siger Henrik Vinther Olesen:

»Da Defco i 2019 blev opkøbt af Skare, fulgte vi med og begyndte at sælge deres kød igen. Tillid er noget, der opbygges over tid.«

Kan man forestille sig, at I begynder at handle med dem igen?

»Som sagt opbygges tillid over tid. Lige nu har vi suspenderet samarbejdet med dem, og så må vi se, hvad myndighederne finder frem til. Så tager vi den derfra. Jeg har svært ved at se, at vi kunne have gjort noget andet i denne sag.«

Skare Meat Packers’ direktør, Kurt Skare, mener ikke, at virksomheden har gjort noget forkert og har kaldt hele sagen ‘meget ydmygende’ og kritiseret Fødevarestyrelsens håndtering.

Han forklarer, at sagen bunder i, at man ikke har fakturaerne for det 12 år gamle kød, som det i øvrigt ikke er ulovligt at sælge, men at der er mærkater på kødet.

Fødevarestyrelsen har politianmeldt Skare Meat Packers i sagen.