Først indførte Lidl en langvarig priskampagne på plantebaserede fødevarer.

Nu melder endnu en supermarkedsgigant sig på banen.

Salling Group, der har kæderne Bilka, Føtex og Netto, vil fra uge fem indføre en prisnedsættelse på 10 procent på 100 plantebaserede varer.

»Vi har to ting, vi gerne vil. Vi vil gerne sørge for, at der er et godt udvalg helt generelt, og at vi skubber på den grønne omstilling,« siger Henrik Vinther Olesen kommunikations- og bæredygtighedsdirektør i Salling Group til B.T.

»Vi ved, at et af de store aftryk, det er mad, og her er der så omkring 100 varer, hvor man kan tage et direkte valg over mod det grønne, hvis man har det som sin præference. Så det er en måde at skubbe til på den grønne omstilling. Og en måde at gøre det på, er at skrue på prisen - det ved vi virker fra ‘Priskrig’. Derfor har vi taget det middel i brug.«

Her er et udsnit af varerne Naturli’ yogurt, mælk, smør, pizza budget, naturli pølser, plantemargarine

Taffel linsechips

Svampebøf fra planteslagterne

SPIR drikke

Katjes-slik

Bähnke kikærtemayonaise

Salling-drikke

Römer plantebaseret tun og makrel

Madame butterfly smørepålæg Kilde: Salling Group

Ifølge Niels Philip Kjeldsen, redaktionschef for B.T. Penge, er det en yderst interessant udvikling.

»Isoleret set er plantebaserede fødevarer en meget, meget lille produktgruppe, som næppe kan rykke mange kunder fra den ene kæde til den anden. Det i sig selv gør det meget interessant, at aktører som Lidl og Salling Group blæser det her så stort op,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Han vurderer, at der hovedsageligt er to årsager:

»Først og fremmest er det selvpromovering. Kæderne vil gerne vise, at de er ansvarlige virksomheder, som tager ansvar for en mere bæredygtig fremtid. Her bakker de budskaberne op med konkret handling. Men hvor de brede pris-kampagner handler om at kapre kunder, er det her i højere grad en imageøvelse,« siger Niels Philip Kjeldsen:

»Der er dog også et reelt perspektiv i det. Supermarkederne har en tro på, at plantebaseret kost med tiden bliver et stort område. Og så handler det om at være med fra start og vise kunderne, at man har de her produkter.«

Priskampagnen indføres på varer, Salling Group vurderer som et brugbart alternativ til de animalske produkter.

Henrik Vinther Olesen lægger dog ikke skjul på, at kampagnen er også et udtryk for, at Salling Group vil gå forrest med en ambition om at sænke sit eget klimaaftryk.

Og flere varer kan ifølge Henrik Vinther Olesen komme til.

»Det skal alt sammen føre til, at vi inden udgangen af næste år har vi fordoblet omsætningen af plantebaserede varer.«

Er den kampagne ikke bare for at sende budskaber?

»Det er alt jo. Men det er et meget konkret budskab. Der er langt færre plantebaserede varer, end der er varer generelt, og det udgør en ret stor del af de plantebaserede varer, der findes på markedet. Så det her er et signal, men også en konkret mulighed for en dansk kunde at prøve det af i hele sin indkøbsbredde.«

»Det er et signal om at vi vil det her, vi vil have flere varer på hylderne og vi vil også gerne udvide sortimentet.«

Så sat lidt på spidsen - er det ren reklame?



»Altså når noget koster noget, kan man selvfølgelig sige, at det er reklame. Men det koster også, fordi vi sætter prisen ned. De penge tjener vi ikke - vi håber på, at der er nogle som køber noget mere af det.«

»Men det er et oprigtigt ønske om at give danskerne muligheden for at købe plantebaserede varer til en billigere pris for derved at være med til at drive et marked som måske har brug for det for at øge volumen.«