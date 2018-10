Oksekød, som er beregnet til hakning i Føtex og Bilkas slagterafdelinger, kaldes nu tilbage. Det kan indeholde salmonella eller E coli-bakterier.

Kødet er leveret til butikkerne som såkaldt oksesmåkød i perioden fra den 21. september til den 27. september og er produceret af Himmerlandskød, oplyser Salling Group i en pressemeddelelse.

Oksekødet, der er forarbejdet til hakket oksekød i butikkerne, har været solgt under mærket Mesterhakket og som bøf rösti, krydderbøf, gyros steaks og boeuf duchesse i butikkernes slagter- og delikatesseafdelinger.

Ifølge Salling Group skyldes tilbagekaldelsen en fejl på Himmerlandskøds fabrik.

Foto: Marie Hald Vis mere Foto: Marie Hald

»Vi tager sagen meget alvorligt og er naturligvis ærgerlige over, at det der er fundet Salmonella og E coli i råvarer fra vores fabrik. Det ligger os meget på sinde, at kvaliteten altid er i top, og derfor har vi med det samme valgt at gennemgå vores procedurer,« siger Lars Andersen, adm. direktør i Himmerlandskød i pressemeddelelsen.

Selvom det kun er nogle butikker, der har modtaget kødet, tilbagekalder kæderne det hakkede kød fra alle Føtex- og Bilka-varehuse for en sikkerheds skyld.

Holdbarhedsdatoen for det berørte parti er udløbet, men hvis forbrugerne eventuelt har nedfrosset kødet, råder Fødevarestyrelsen til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

Smitterisikoen er dog ikke aktuel, hvis man sørger for at holde god køkkenhygiejne og gennemstege kødet.