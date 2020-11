Den nye lancering af Sonys PlayStation 5 har skabt et mindre kaos på det danske marked.

Forestil dig, at du sidder og venter online på at kunne købe den nye PlayStation 5 ligesom mange andre danskere. Du når at lægge den nye PlayStation 5 i kurven. Du tror, den er hjemme, og glæder dig til at modtage din nye PlayStation 5, du skal bare trykke godkend, og så er den din – men købet går ikke igennem.

Sådan var det desværre for mange danskere, herunder Stephanie Michelsen fra Toftlund, der forsøgte at skaffe den nye PlayStation, også kaldet PS5, fra Salling Group. Det skulle være en surprise-julegave til hendes mand, men sådan blev det ikke.

»Jeg var på begge sider af Føtex og Bilka bare for at være sikker på at kunne købe den. Jeg havde intet held med Bilka, men jeg fik lagt PS5 i kurven på Føtex' hjemmeside, og der fik jeg julelys i øjnene.«

Stephanie Michelsen var en af dem, der håbede at få fingrene i en PS5. Håbet blev større, da hun fik den i kurven, men drømmen brast, da hun fik en fejl, efter hun havde tastet sine oplysninger, og hun havde på ingen måde sikre sig en PlayStation.

»Klokken var ikke over 12.01, da jeg var færdig med at taste mine oplysninger ind. Jeg prøver så at gå videre, og den skriver, at der er en fejl, og at jeg skal prøve igen.«

Men for 29-årige Stephanie Michelsen blev håbet for en gave til sin mand forøget, da hun snakkede med deres kundeservice.

»Jeg troede, den var i hus, jeg var sikker på, at når den kommer i kurven, så er den hjemme. Når jeg snakker med kundeservice i første omgang, og de siger, at jeg bare skal gå ind og ud igen, så får jeg forøget håb, men det blev bare skudt ned igen, da jeg stadig ikke kunne betale for den.«

Stephanie Michelsen er langtfra den eneste, der har haft den opfattelse. Hvis man kigger i Bilkas kommentarspor, møder man mange utilfredse kunder, og en af dem er Morten Holmen Nygård fra Odense. Han har brugt PlayStation i 15 år, så han skulle selvfølgelig også have den nye.

Morten Holmen Nygård forsøgte også at købe en PlayStation, for han blev også glad, da han fik den i kurven. Glæden forsvandt hurtigt, da han opdagede, at den ikke var hjemme.

»Jeg sad klar, og jeg kom ind til der, hvor jeg kunne købe den. Der, hvor jeg skulle betale, så meldte den fejl efter, at jeg havde tastet mine oplysninger.«

»Jeg forsøgte fem gange, så lå der lige pludselig ikke noget i kurven, og så kom den tilbage i kurven, men jeg kunne stadigvæk ikke købe den. Det var enormt ærgerligt.«

Hos Salling Group ved de godt, at der har været enormt tryk på deres hjemmeside torsdag, og også, at nogle har oplevet fejl ved deres køb.

Det skriver kommunikationsmedarbejder i Salling Group Jacob Krogsgaard Nielsen i en mail til B.T.

»Der har været et begrænset parti sat til salg, og efterspørgslen har været enorm, så vi må desværre melde udsolgt. Hvilket allerede skete meget, meget hurtigt.«

»Vi har desværre oplevet en rigtig træls, teknisk fejl på vores webshop, hvilket har betydet, at nogle kunder har kunnet lægge en PlayStation 5 i deres kurv, hvorefter de har fået en fejlmelding. Det kan vi kun beklage.«