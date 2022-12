Lyt til artiklen

Først kom 'Salling' – nu kommer 'Salling Princip'.

De danske forbrugere får nu et nyt navn at vænne sig til, når der skal købes ind.

Det er Salling Group, der ændrer navn på 300 af sine såkaldte private label-varer, så de nu navnemæssigt passer bedre sammen. Det skriver Finans.dk.

Mens 'Salling' har været for varer i den lidt billigere ende, bliver 'Salling Princip' hjemsted for premium-produkter med fokus på høj kvalitet, men altså stadig til priser, der skulle være konkurrencedygtige.

Sortimenterne sælges i Føtex og Bilka.

Ændringen sker ikke mindst, fordi danske varehus især mærker vækst på de såkaldte private label-varer, altså egne mærker, i en tid med stigende priser på grund af høj inflation.

»Kunderne er i humør til billigere varer, og en væsentlig samt stigende andel af salget ligger i vores egne varemærker. Kunderne ændrer adfærd i krisetider, og det ser vi tydeligt nu,« siger Jean Ladehoff, chef for private label i Salling Group.

Hos megakoncernen bag også Netto lyder det videre, at man bedre kan styre prisstigninger med egne varer end med mærkevarer fra andre producenter.

'Salling'-mærket dækker over de varer, der tidligere blev solgt som 'Vores' og 'Levevis', mens man hidtil har haft et mærke, der bare hed 'Princip' for »for kunder, der ikke vil gå på kompromis med kvaliteten af deres fødevarer«. Som det lyder.