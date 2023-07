Inflationen har medført store forandringer i danskernes måde at gå i supermarkedet på.

Og det er sket på rekordfart.

Det skriver finans.dk.

En ny analyse fra konsulenthuset McKinsey & Company har kigget nærmere på indkøbsvanerne i Danmark.

Og den viser, at 52 procent af danskerne er begyndt i højere og højere grad at vælge supermarkedernes egne og ofte billige mærker, hvor 80 procent af dem synes, at kvaliteten er lige så god.

Det er også noget, de har bemærket hos Salling Group, der blandt andet har Føtex og Netto.

»De seneste 12 måneder er der sket et stort skred, hvor private label har taget en endnu større markedsandel på bekostning af mærkevarer. Markedet udvider sig lige nu totalt set, men andelen for mærkevarerne bliver mindre,« fortæller Jean Ladehoff, chef for private label i Salling Group, til finans.dk.

Netop private label-produkter har haft både Coops og Sallings opmærksomhed på det seneste.

I slutningen af sidste år fortalte Salling, hvordan de ændrede navnene på omkring 300 private label-varer – og fortalte tilsvarende ved den lejlighed, hvordan kunderne kiggede mere mod netop de mærker.

Coop lancerede også et helt nyt private label i Coop 365 Discount tilbage i marts og fortalte ligeledes om en 'rivende udvikling' på området.