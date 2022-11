Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Analt sexlegetøj til mænd hitter, og det er ikke kun blandt homoseksuelle.

Også heteroseksuelle mænd har for alvor fået øjnene op for deres egen numse, fortæller flere sexeksperter til B.T.

»Det enorme nydelsesområde, anus, bliver mere og mere populært,« siger Louise Nyhuus, der er produktspecialist i Danmarks største sexshop, Sinful.

»Den generelle tendens peger mod en udvidelse af seksuelle lyster og præferencer – altså, at analsex er for alle uanset køn og orientering.«

Er analsex noget for dig?

Under black week eksploderede Sinfuls salg af analt sexlegetøj med 59 procent i forhold til sidste år.

»Særlig prostatavibratorer er noget, vi sælger helt vildt meget af. Vibrerende buttplugs er også en af højdespringerne,« siger Louise Nyhuus.

Sexolog og forfatter Jakob Olrik er ikke overrasket over den stigende interesse.

»Mænd har en større oplevelse af anal stimulation, fordi vi har en prostata. Vi har set en positiv bølge gennem de sidste ti år, hvor det er kommet mere og mere ind i det heteroseksuelle soveværelse.«

»Det er udtryk for, at mange mænd gerne vil noget mere og er blevet mindre homofobiske,« siger han.

Parterapeut, sexolog og kropsterapeut Signe V. Bentzen er enig.

»Mænd er i dag meget mere opmærksomme på deres egen krop og også på de anale dele. Det er gået op for dem, at de måske har snydt sig selv for rigtig mange oplevelser ved at indskrænke sig til, at sex kun handler om deres penis,« siger Signe V. Bentzen.