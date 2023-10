Flere og flere danskere går efter el, når de skifter bilen ud.

Godt halvdelen af de næsten 15.000 nye personbiler, der i september rullede ud fra forhandlerne, var en elbil eller en pluginhybrid.

Det viser tal fra De Danske Bilimportører.

»Det stikker jo nærmest af nu,« siger B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, om de nye tal.

Bilbranchen som helhed er også i fremgang efter et meget dårligt år i 2022.

Generelt er antallet af nyregistrerede danske biler steget støt det seneste år, og i september blev der solgt 14.885 nye personbiler.

Det er 14 procent mere en samme måned i 2022, som var et rigtig skidt år at være bilsælger.

51 procent af de nye biler kører på el, og det ser forbrugerredaktøren som en klar tendens.

»Jeg tror helt sikkert, vi ser et massivt gennembrud for elbiler lige nu, og at den her store vækst vil fortsætte.«

Salget er især drevet af det store prisfald, der det seneste år har været på elbiler. Det har gjort det økonomisk muligt for langt flere danskere at investere i en grønnere bil.

»Men der er også mange forbrugere, som simpelthen ser skriften på væggen nu. Hvis du skal investere flere hundrede tusinde kroner i et køretøj, så er det nok en elbil, du skal købe. Det peger fremad på en helt anden måde end eksempelvis diesel eller benzin,« siger Niels Philip Kjeldsen.

Det er niende måned i træk med fremgang i bilsalget, og dermed tegner 2023 altså til at blive et noget bedre år for bilforhandlerne end sidste år.

»Det er en bilbranche, som har gang i et comeback efter et 2022, som var rigtig skidt salgsmæssigt. Bilbranchen har været ramt hårdt af de problemer, vi så med forsyningskæder under coronapandemien, og der har simpelthen været perioder, hvor man skulle vente op mod et år på at få leveret en ny bil.«

»Så det er da et lyspunkt, at der nu er kontinuerlig fremgang i salget, men det hører med til historien, at vi sammenligner med et lavt udgangspunkt.«