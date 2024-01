Danskerne elsker mad - og særligt én type mad har de seneste år gjort et større indhug i danskernes privatøkonomi.

Salget af takeaway er fra 2019 til 2022 er nærmest fordoblet, viser en stikprøveundersøgelse, Kantar Gallup har foretaget på vegne af brancheorganisationen HORESTA.

Og det glæder den administrerende direktør i HORESTA, Pia E. Voss.

»Jeg synes jo, det er positivt, at takeaway-salget er steget så markant, fordi vi samtidig kan se, at det ikke i nævneværdigt omfang har erstattet antallet af dem, som går ud og spiser på restauranter,« siger hun og fortsætter:

»Det vil sige, at vi ser de her tal som en vækst i, at danskerne vælger at prioritere at købe mad udefra i højere grad, end de har gjort før. Det har jo også den positive konsekvens, at vi får et større og bredere udbud af take-away.«

Takeaway salget er fra 2019 til 2022 steget med 76 procent. Foto: Horesta Vis mere Takeaway salget er fra 2019 til 2022 steget med 76 procent. Foto: Horesta

Helt konkret er takeawaysalget steget fra knap 43 millioner antal besøg i 2019 til over 76 millioner antal besøg i 2022 - en stigning på knap 76 procent.

Den kraftige vækst begyndte allerede tilbage i 2019.

En vækst, der tog yderligere fart, da den verdensomspændende covid-19-pandemi ramte og lukkede restauranterne ned - og her blev takeaway erstatningen til et restaurantbesøg, fortæller Pia E. Voss.

»Under corona opdager man, at flere restauranter tilbyder takeaway, og den mulighed er der flere, som gør brug af. Det vil sige, at kvaliteten og udbuddet bliver større.«

»Det var måske mere en erstatning under corona, og så har de vænnet sig til, at det er et godt alternativ til at stå og lave mad selv.«

Nedlukningen for restauranter er dog ikke det eneste, Pia E. Voss peger på som årsag til den vilde stigning.

»Vi ved jo godt, at der er mange som har brug for mere tid - specielt børnefamilier. Og hånden på hjertet, det er nemmere at få mad udefra end at stå og lave det selv. Man sparer en masse tid, man skal ikke stå og rydde op i køkkenet og vaske gryder op. Så du får en værdi af det, hvor du kan prioritere noget andet,« siger hun og peger på, at danskernes holdning til takeaway har ændret sig de senere år.

Nu ved vi, at der er kommet flere leveringsservice til. Tror du, at det har spillet ind i det boom af takeaway?

»Det er lidt hønen og ægget. Om de er kommet, fordi der er brug for dem, eller om de er begyndt at lave deres udbringningstjenester, fordi de tror, at de kan få et marked. Det er svært at sige, hvad der er hvad. Men det er klart, at jo nemmere det er at få takeaway, så vil det alt andet lige være sådan, at flere gør brug af det.«