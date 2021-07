Der gik ikke mere end tre uger, fra Mette Frederiksen i marts 2020 annoncerede Danmarks første coronanedlukning, til Spar-købmanden Søren Kragh Christensen for alvor kunne mærke, at der var opstået en ny virkelighed.

»Kunderne begyndte jo at komme og købe sodavand og øl i store mængder,« fortæller han.

Og så slog han til.

Lige siden har han med jævne mellemrum kørt slagtilbud på sodavand og øl for at tiltrække de kunder, der ikke længere har haft mulighed for at handle ved grænsen til Tyskland.

»Jeg valgte at satse på det. I de perioder, hvor vi har solgt en ramme sodavand for 58 kroner, har vi solgt et par tusinde rammer på to dage. Det har vi ikke været vant til, men det er sgu meget sjovt,« forklarer Søren Kragh Christensen, der driver Spar i Rynkeby på Fyn, og som i første omgang fortalte sin historie til Fyens:

»Så kan det godt være, at jeg har tabt lidt penge på sodavand, men til gengæld har kunderne så taget noget rugbrød og noget pålæg, og så har jeg tjent på det i stedet.«

Og det har faktisk været en lukrativ forretning at gå direkte efter de danskere, der ikke længere kunne hamstre ved grænsen.

I 2020 blev Spar-butikken i Rynkebys overskud fordoblet i forhold til året forinden.

Søren Kragh Christensen Foto: Privat

Søren Kragh Christensen har til tider været forbløffet over, hvor mange kunder han har fået i butikken.

»Vi har oplevet kaos på parkeringspladsen, når vi har haft store tilbud. Jeg har stået ved kaffemaskinen med sælgere, jeg har haft på besøg, hvor de har stået og taget billeder ud af vinduet, fordi kunderne simpelthen har slæbt så store mængder sodavand ud til bilen,« siger han:

»Der er masser af kunder, jeg aldrig har set før. De kommer fra hele Østfyn og Odense. Jeg vidste godt, at folk hentede meget øl og vand ved grænsen, men jeg var ikke klar over, at det var i de her mængder.«

Generelt er salget af øl og vand eksploderet i de danske supermarkedskæder i de perioder, hvor grænsen har været lukket.

Især i butikker tæt på grænsen.

Hos Coop, der driver Fakta, Brugsen-kæderne, Kvickly og Coop 365, har man oplevet stigninger på mellem 40 og 60 procent i salget af øl og vand i Syddanmark, hver gang grænsen har været lukket.

»Vi har mærket det tydeligt. Og det har selvfølgelig betydet en del for de butikker, hvor salget har været så meget højere,« siger Lars Aarup, analysechef i Coop, og uddyber:

»Men ud over grænsehandel så vi også under corona, at det blev lørdag flere gange om ugen hos danskerne. Man kunne ikke tage på café eller andet, og det betød, at flere købte slik og sodavand og øl i supermarkederne. Det har også bidraget til den her stigning.«

Hos Coop har det været så markant, at salget af øl i kædens supermarkeder var 12 procent højere i 2020 end i 2019.

Lars Aarup mener dog, at en del af det ekstra salg vil forsvinde tilbage ned over grænsen, når corona er slut.

»Grænsehandel er en kæmpe konkurrent til alle de butikker, der ligger i Sønderjylland. Måske skulle man bruge det her som anledning til at se på, om det er rimeligt, at der ikke er pant på tyske flasker.«

Søren Kragh Christensen er klar til at give den en skalle for at holde på alle de nye kunder.

»Jeg har tænkt mig at fortsætte. Måske kan man spare ved at købe hos mig i stedet for at køre til Tyskland,« siger han:

»Jeg tror, det er gået op for folk, at hvis man kører til Tyskland, så køber man øl og vand, men man køber også 20 plader Ritter Sport. Folk handler jo i vildskab dernede. Hos mig nøjes de med én plade. Så måske sparer de i virkeligheden på ikke at køre derned.«