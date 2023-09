Bilen er blevet ekstremt populær blandt danskerne i 2023 – i så høj grad at den er på sikker kurs mod at skrive Danmarkshistorie som den mest solgte bil nogensinde i løbet af et år.

Årsagen er uden nogen som helst tvivl knyttet til en helt specifik dato, mener ekspert.

For 13. januar i år bankede Tesla således priserne ned med mere end 100.000 kroner på blandt andet den Tesla Model Y, der er blevet handlet i massivt omfang lige siden.

»Prisen er altafgørende. Vi ved fra de undersøgelser, vi laver, at danskerne går ekstremt meget op i pris,« siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos bilejernes medlemsorganisation FDM:

Aldrig før har en elbil været den meste solgte bil i Danmark. Det bliver Teslas Model Y i år.

»Når der er et godt tilbud, vil danskerne ikke gå glip af det. Og Model Y var jo også på markedet før 13. januar 2023, hvor der ikke blev solgt lige så mange.«

Det er Bilstatistik.dk, der har opgjort det hidtidige bilsalg i år for Børsen.

Her fremgår det, at der til og med august er solgt 10.252 styk af Tesla Model Y.

Afstanden til nummer to på listen, Peugeot 208, er på mere end 6.000 solgte eksemplarer, så førstepladsen for 2023 er med al sandsynlighed allerede hjemme.

Kun en smule forude ligger den historiske rekord for det største årlige salg af samme model.

Den indhaves VW Up! med 12.940 solgte modeller, der blev sat i 2013.

Fortsætter salget af Tesla Model Y med samme fart som hidtil i år, vil det tal blive overgået med mange længder.

Og Ilyas Dogru fra FDM mener, at 2023-listen samtidig markerer et vendepunkt for bilsalget herhjemme.

Elbiler er kommet for at blive blandt danskernes topfavoritter, lyder det.

»Jeg tror, at der kun er en vej fra nu af: Og det er, at elbilerne topper. Hvis der skulle komme en benzinbil øverst indimellem, vil det kun være en undtagelse,« siger han.

Han påpeger, at kun halvdelen af de ti mest solgte biler indtil videre i år er benzinbiler.

Her findes eksempelvis på fjerdepladsen også Tesla Model 3, der ligeledes blev sat voldsomt ned tidligere i år.

»Tidligere var elbiler kun for dem med højeste indkomst, nu er det ved at brede sig ud til befolkningen, og med prisnedsættelserne er der flere og flere, der har fået råd til dem,« siger forbrugerøkonom Ilyas Dogru:

»Tesla er blevet den nye folkevogn, som også hr. og fru Danmark har fået råd til nu.«

Elbilselskabet har således også netop varslet nye prisnedsættelser på andre modeller – læs mere om det her.

Sidste år var der ingen Tesla'er på top-10 over de mest solgte biler herhjemme.