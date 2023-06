Læskedrikken Prime er kommet til Danmark og er tilsyneladende meget populær blandt unge.

Fredag blev den for alvor langet over disken, da supermarkedsgiganten Salling Group – der har kæderne Føtex, Bilka og Netto – og Circle K kunne starte salget.

»Der har været fuld fart på salget,« fortæller Christian Nakskov pressemedarbejder i Salling Group til B.T. og fortsætter:

»Status for Føtex - som stod for skud i går som den første af kæderne til at lancere Prime - er, at der er meldt udsolgt i alle 109 Føtex i løbet af dagen.«

På rekordtid er Prime blevet eftertragtet blandt de unge – og i maj var der sågar meldinger om tumultariske scener, hvis en forretning annoncerede salg af Prime.

Allerede inden både Netto og Bilka kunne slå dørene op lørdag morgen, var der meldinger om kødannelse.

»75-100 mennesker har stået i kø ved Bilka, og de forreste har nærmest løbet ind i butikken,« siger Christian Nakskov.

Den famøse læskedrik, som superstjernerne Logan Paul og KSI står bag, blev af Fødevarestyrelsen i sin originale form forbudt, fordi den indeholder formeget A-vitamin og koffein.

I den nuværende version, som både Salling Group og Circle K har rullet ud, er A-vitaminen og koffeinen taget ud af drikkevaren, så den holder sig inden for grænseværdierne i dansk lovgivning.

Skulle man være en dem, der ligesom mange andre har lyst til en Prime, så skal man skynde sig – for Bilka forventer nemlig udsolgt i løbet af lørdag.

Også tankstationskæden Circle K oplevede massive mængder unge mennesker fredag eftermiddag, da de afholdt et event på Herlev hovedgade.

»Der var god stemning. De unge mennesker vil helt vildt gerne have fat i de læskedrikke. Der røg en køleskabslåge,« fortæller marketings- og kommunikationschef Morten Christensen og fortsætter:

»Det, jeg oplevede i går, var vildt. Derfor vi har fået så meget hjem, som vi kunne, og der er en sandsynlighed for, at vi bliver hurtigt udsolgt.«

Både Circle K og Salling Group har sat en begrænsning på maks. fire Prime pr kunde – og Salling Group oplyser, at man forventer friske forsyninger i løbet af næste uge.