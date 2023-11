Antallet af elbiler på de danske veje er fortsat på himmelflugt. I oktober kom flere end 8.000 nye til.

En ekspert forventer endda, at udviklingen vil tage yderligere fart i 2024.

I oktober måned blev der således ifølge Danmarks Statistik registreret 4.822 nye elbiler i Danmark, og dertil kommer, at yderligere 3.392 blev brugtimporteret.

Dermed krydsede antallet af elbiler på de danske veje i oktober måned 175.000, og det er en stigning på omkring 63.000.

Ved udgangen af oktober var det samlede antal på 177.277, og det er vel at mærke med to måneder tilbage af året.

Det betyder, at elbiler i dag udgør 6,3 procent af den samlede bestand af personbiler i Danmark. Men det tal vil stige yderligere i de kommende måneder og år.

»Som det går lige nu, så varer det ikke længe, inden vi også krydser 200.000 og 250.000,« konstaterer Brian Friis Helmer, som er privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank.

Han støttes af forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra FDM:

»Det tog Danmark 100 år at runde 100.000 elbiler, men allerede i år eller senest starten af næste år vil vi ramme 200.000 elbiler,« forventer han.

Brian Friis Helmer spår ligeledes, at det vil fortsætte:

»Vi syntes allerede, at tempoet for salget af elbiler var højt både i 2021 og 2022, men det er taget til i 2023. Og det vil fortsætte i 2024,« forklarer han.

Antallet af elbiler er steget voldsomt i de senere år. Og det fortsætter opad. Foto: Danmarks Statistik Vis mere Antallet af elbiler er steget voldsomt i de senere år. Og det fortsætter opad. Foto: Danmarks Statistik

Brian Friis Helmer peger på, at der er sket en markant udvikling i, hvordan danskerne ser på elbilerne.

»Vi er kommet over det her vendepunkt i forhold til, at man sagde, at 'nu kommer de'. Men nu er de her. Folk har ikke den samme berøringsangst over for elbilerne, som de måske havde for tre til fem år siden,« siger Brian Friis Helmer.

Samtidig peger han på, at et markant udvidet netværk af offentlige ladepunkter samt installationer af ladebokse i private hjem har været med til at mindske nervøsiteten omkring det at køre længere distancer i elbil i Danmark. Tallene viser, at det i øjeblikket er omkring hver tredje solgte nye bil i Danmark er en elbil.

Det er dog ikke kun salget af elbiler, der har været opadgående i forhold til 2022.

»Det samlede bilsalg lægger pæn afstand til sidste års sløje tilstande, hvor salget ramte det laveste niveau i 13 år,« forklarer Brian Friis Helmer.

Det samlede bilsalg er således steget med 14 procent i forhold til 2022, hvor verdensmarkedet var ramt af store udfordringer med både produktion og levering.

»Der skal gå meget galt i årets sidste måneder, hvis ikke 2023 ender ud som et bedre år for bilsalget end 2022,« konstaterer Brian Friis Helmer.

Brian Friis Helmer, privatøkonom Foto: Arbejdernes Landsbank Vis mere Brian Friis Helmer, privatøkonom Foto: Arbejdernes Landsbank

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan eksperter fra FDM og Bilmagasinet forventer, at salget af elbiler vil eksplodere yderligere, når producenterne som ventet introducerer flere mindre modeller, som kommer til at ligge i en markant lavere prisklasse end hidtil.

Således har flere fabrikanter – eksempelvis Citroën og Volkswagen – meldt ud, at der er modeller på vej til en pris i omegnen af 200.000. Og også Tesla menes at være på vej med en model til omkring 230.000 kroner.

»Det er biler i den prisklasse, vi ligesom har manglet, for at få det sidste kundesegment med,« istemmer Brian Friis Helmer.

»Når de billigere modeller kommer, vil salget utvivlsomt få endnu et stort skub,« konstaterer han.