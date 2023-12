En sort vest, der i udstrakt grad ligner en skudsikker vest, har kastet tøjgiganten Zalando ud i et stormvejr.

Nu lægger den online modeplatform sig ned og undskylder.

Det skriver en række svenske medier, som har omtalt sagen.

Sagen begyndte at rulle, da en journalist på svensk tv i et opslag på det sociale medie X forleden gjorde opmærksom på salget af vesten fra mærket 'Glorious Gangsta'.

Klädjätten @Zalando säljer fejkad skottsäker väst ur kollektionen Glorious gangsta . Finns även i XS. Det står dock inget om att man nog dör om man blir skjuten i den. Borde inte det framgå, @Zalando ? pic.twitter.com/dvdbgqSX2h — Helena Gissén (@HelenaGissen) November 22, 2023

»Tøjgiganten Zalando sælger falske skudsikre veste fra kollektionen 'Glorious Gangsta'. Fås også i XS. Men der står ikke, at du sandsynligvis vil dø, hvis du bliver skudt i den. Burde det ikke være tydeligt?,« lød det i journalisten Helena Gisséns tekst.

Siden er vestene og salget af dem blevet skarpt kritiseret – og tøjgiganten er blevet beskyldt for at glorificere vold.

»Tankeløst,« har det svenske riksdagsmedlem Annika Strandhäll ifølge TV4 blandt andet kaldt det.

Også kriminolog Maria Dufva kritiserede torsdag salget af vestene.

»At tøjfirmaer bliver en del af denne sindssyge gangsterromantik er ikke at modstå udviklingen af vold,« sagde hun til Expressen og opfordrede til et stop af salget af vestene.

»I dag er vi alle nødt til at tage ansvar for at håndtere den situation, vi befinder os i. Tiden er ikke inde til at glorificere gangsterlivet,« udtalte hun.

Nu trækker Zalando i land og fjerner produktet fra sortimentet, da det er i strid med virksomhedens retningslinjer, lyder det ifølge TV4 og Expressen.

»Vi forstår det ansvar, der følger med at skabe en platform, der når ud til et stort publikum, og vi beklager dybt enhver forglemmelse, der førte til inkluderingen af dette produkt i vores kollektion,« skriver Anne Vibe, der er kommunikationschef hos Zalando, i en kommentar til TV4 Nyheterna.

»Vi vil gerne udtrykke vores oprigtige undskyldning for den sorg eller krænkelse, dette måtte have forårsaget,« skriver hun ifølge Expressen videre.

Hun forklarer, at man fjerner produktet med den begrundelse, at det overtræder Zalandos retningslinjer for produkter, indhold og brands, da virksomheden ikke har til hensigt at have varer, der 'forherliger vold i produkter, indhold eller brands, der sælges gennem Zalandos platforme', lyder det.

Virksomheden vil nu undersøge, hvordan man sikrer, at noget lignende ikke sker igen i fremtiden.

»Vores mål er at skabe en modeplatform, der fremmer inklusion, mangfoldighed og positive værdier, og vi erkender, at vi ikke levede op til den standard i dette tilfælde,« skriver Anne Vibe ifølge Expressen.