B.T. skrev fredag om, hvordan besøgende i Knuthenborg Safaripark er rasende over den behandling, de har fået. De har nemlig ikke set mange dyr, kun lange bilkøer og baglygter, fordi parken var overfyldt.

Nu fortæller en gæst, Birgitte Madsen, at hun er blevet lovet at få billetprisen refunderet, efter hun hidsede sig op overfor parkens ejer, Christoffer Knuth.

B.T. kontaktede derfor Knuthenborgs presseafdeling for at høre, om alle utilfredse gæster vil få pengene tilbage. Og det vil de. I hvert fald hvis de har besøgt Kunthenborg Safaripark enten tirsdag d. 7. juli eller torsdag d. 9 juli. Det var nemlig de dage, hvor safariparken oplevede et overvældende antal besøgende og ikke kunne håndtere de mange gæster.

»Jeg lover, man får pengene tilbage. Det, gæsterne oplevede, er ikke os værdig,« fortæller Knuthenborgs pressechef Camilla Haxgart.

B.T. har fået utrolig mange henvendelser fra gæster af parken, der kun har set bilkøer under deres safaritur.

Safariparken undskylder det med, at den ikke vidste, at vejret skiftede:

»Jeg må sige, det kom sig af, at det vejr, der var, var omskifteligt. Det lyder som en dårlig undskyldning, men er det ikke. Vejret betyder meget for os. Ud fra om vejret er godt eller dårligt, beregner vi, om folk er indenfor eller udenfor bilerne. Og pludselig gik alle ind i bilerne på en gang.«

Men vi lever jo i Danmark, hvor vejret er omskifteligt. Det kan vel ikke komme som et kæmpe chok?

»Det kæmpe chok var mere, at der var kommet mange mennesker ind, og så gik alle ind i bilerne på samme tid. Det har vi ikke forudset,« siger Camilla Haxgart.

Sarafiparken refunderer nu billetterne.

Hvad vil I gøre for at undgå det i fremtiden?

»Vi har sat en begrænsning på antal gæster.«

Havde I ikke det før?

»Vi har aldrig haft så mange gæster. Vi har lavet nye tiltag med begrænsninger. Vi kan ikke give et konkret tal.«

Hvorfor ikke?

»Fordi det er en vurdering fra dag til dag, og hvor mange der er derinde. Vores oplevelse er meget vejrafhængig.«

Kunne man ikke være på den sikre side og kun lukke et bestemt antal ind, så I er sikre uanset vejret?

»Men så skuffer vi en hel masse mennesker.«

Men I skuffer jo også en hel masse mennesker, hvis de kun ser bilkøer?

»Ja, det er rigtigt. Men vi vurderer fra situation til situation, så der hele tiden er plads,« siger Camilla Haxgart, pressechef for Kunthenborg Safaripark.