De seneste år er danskerne stort set blevet tæppebombet med initiativer fra alverdens virksomheder.

Initiativer, hvor firmaer slår sig på brystet med, at de gør det ene, det andet og det tredje for at redde dyrene, redde kloden, redde miljøet og helt generelt bare bidrager til en mere bæredygtig verden.

Og det kan til tider være en heftig kamp, hvor eksempelvis supermarkedskæder står i kø for at være først med udfasning af plastik, indfasning af bæredygtig emballage, store initiativer for at mindske madspild og mange andre tiltag, der så blæses ud i reklamekampagner.

Spørgsmålet er så, hvilke virksomheder der bedst har overbevist deres kunder om, at de reelt er en virksomhed med fokus på bæredygtighed?

Det svarer Sustainable Brand Index på en gang om året, og for andet år i træk er det Rema 1000, der sendes til tops i målingen af de 9.500 danskere, der har været med til at vurdere i alt 233 danske virksomheder.

Og det er altså ikke en måling, man bare lige vinder.

Rema 1000 slår eksempelvis gigantiske virksomheder som Lego, Tesla og Ikea samt konkurrenterne fra Coop, som ellers havde en årrække, hvor de kom bedst ud.

Og man skal ikke undervurdere vigtigheden af, at danskerne sender Rema 1000 til tops.

»Fordi Rema 1000 har sat mange initiativer i gang for at vise, at de er en virksomhed med fokus på bæredygtighed, er det en rigtig vigtig sejr,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»I og for sig er det fortsat ikke det vigtigste for mange kunder, om den butik, de handler i, fokuserer på bæredygtighed. Men det er vigtigt at vise, at man forholder sig til de tendenser, der vinder frem, og det har Rema 1000 gjort rigtig godt.«

Bruno Christensen mener dog også, at man skal se Rema 1000’s førsteplads i den sammenhæng, at kæden generelt oplever stor vækst i Danmark og vinder en del forskellige målinger.

»Så der er også et element af, at Rema 1000 bare opfattes enormt positivt af danskerne, og derfor har de lidt medvind, når de bliver bedømt i forskellige sammenhænge,« vurderer Bruno Christensen:

»Men det er en god placering, og der er ingen tvivl om, at vi går nogle år i møde, hvor bæredygtighed får en endnu større rolle. Især bæredygtige energiformer, fordi der også kan være penge at spare i den sammenhæng.«

Følgende er de ti øverste virksomheder i Sustainable Brand Index’ rangering.