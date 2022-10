Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efteråret er her, og snart ruller vintertæppet ind over os.

Det betyder, at sygdomssæsonen også er på trapperne. Influenzasæson kommer, men lige nu er det sæson for roskildesyge.

Af den årsag planlægger Fødevarestyrelsen en særlig indsats de næste måneder.

Op mod 600 buffeter skal kontrolleres, når cafeer og restauranter åbner for brunch-, frokost- eller aftenbuffeter de kommende tre måneder, oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

»Det er virksomhedens ansvar at sikre, at forbrugerne kan spise ude uden at blive syge. Når en café eller restaurant omlægger deres normale a la carte-servering til buffet, kommer maden tæt på kunderne, og det stiller store krav til overvågningen og indretningen af buffeten,« siger kontorchef i Fødevarestyrelsen, Bente Holst.

Hun tilføjer, at der hvert år i gennemsnit registreres 15-20 udbrud af roskildesyge i Danmark, og én af smittevejene kan være gennem mad fra buffet.

Roskildesyge er en virus, som giver akut diarré og opkast. Roskildesyge er årsag til op mod halvdelen af alle sygdomsudbrud fra fødevarer.

Derfor vil kontrollerne også primært være rettet mod spisesteder, der omlægger til buffet.

Her vil Fødevarestyrelsen kontrollere Antal kontroller fordelt på fødevareregion: København, 228 Sjælland/Fyn, 102 NordØst, 146 SydVest, 124

Også kantiner, buffetrestauranter og virksomheder, som laver mad til eksempelvis julefrokoster og sportsarrangementer, kan få besøg af Fødevarestyrelsen.

»Vi kigger efter, om serveringsbestikket er egnet til formålet og ikke falder ned i maden, manglende brødklæder og mangelfuld overvågning af kundernes håndtering af buffeten.«

»Det er eksempler på situationer, hvor kunder kan smitte hinanden med norovirus. Hvis spisestedet ikke har styr på disse områder, kan det have alvorlige konsekvenser for fødevaresikkerheden,« siger Bente Holst.

Kontrollerne startede 1. oktober og løber frem til 31. december.