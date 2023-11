Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki gjorde comeback i år. Det samme gjorde det såkaldte svenskerhår, ligesom Andreas Mogensen gjorde comeback ude i rummet.

Nu ser det ud til, at også F1-lånet gør comeback – dog af en potentielt risikabel grund.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

I alt har syv ud af ti flekslånere, som fra årsskiftet skal have ny rente, nemlig valgt lånet med den høje renterisiko, hvor renten fastsættes én gang årligt – deraf betegnelsen F1.

Både F1, F3 og F5 er såkaldte tilpasningslån, hvor ydelsen på lånet ændrer sig med renten.

Årsagen til tilstrømningen til F1-lånet vurderes at være, at flekslånerne har en forventning om, at renterne falder i løbet af næste år.

»Boligejerne vælger helt bevidst et lån med en højere ydelse i håbet om, at renterne efterfølgende falder, og de dermed hurtigere kan få en besparelse,« forklarer Haris Coric, der er seniorøkonom i Realkredit Danmark, til Finans.

Dog er det usikkert, om man får noget ud af det – eller hvor meget.