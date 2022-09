Lyt til artiklen

Som forbruger har de fleste tal i 2022 ikke været rar læsning.

Alt er sjældent højt. Både inflationen, fødevarer- og benzinpriserne og antallet af SAS-aflysninger henover sommeren.

Men på boligmarkedet gryer nu en ny dag af håb, skal man tro Nybolig.

Boligudbuddet peger nemlig på en tilbagevenden mod »normale tider«, oplyser ejendomsmægleren i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra Boligsiden.

En af forklaringerne er, at køberne ikke har lige så travlt med at købe nu, som de havde sidste år, hvor der blev sat lige så mange nye boliger til salg som nu, forklarer Nybolig. Foto: Signe Goldmann Vis mere En af forklaringerne er, at køberne ikke har lige så travlt med at købe nu, som de havde sidste år, hvor der blev sat lige så mange nye boliger til salg som nu, forklarer Nybolig. Foto: Signe Goldmann

For mens boligudbuddet i uge 1 var 37.041, så er det nu steget til 45.637. Det betyder, at der er 8.000 flere boliger at købe på markedet på tværs af Danmark lige nu.

Det er en stigning på over 23 procent, og det er »ret markant«, lyder det fra Nyboligs pressechef, Alexander Falck Winther.

Der er dog stadig langt til niveauet før coronapandemien, hvor udbuddet i gennemsnit lå på omkring 61.000 boliger.

»Boligerne på ejendomsmæglernes hylder har været exceptionelt hurtigt omsat de seneste par år,« siger Alexander Falck Winther i pressemeddelelsen.

»Mange danskere fik opfyldt deres boligbehov under pandemien, og vi bevæger os nu ind i mere normale tider, hvor salgstiderne på både villaer, ejerlejligheder og fritidsboliger vil stabilisere sig. Det vil samtidig få det samlede boligudbud til at vokse yderligere,« siger han.