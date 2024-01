De populære shots 'Sismofytter' og 'Dracula Classic' markedsfører sig til børn.

Så kontant er vurderingen fra alkoholreklamenævnet, der kritiserer producenten Slikfabrikken Danmark for deres shots emballage.

Men den anmodning har Slikfabrikken Danmark ikke nødvendigvis tænkt sig at følge, lyder det i en pressemeddelelse fra virksomheden.

Her oplyser direktøren i spiritusselskabet, Hans Ulrik Winther Andersen, at det vil blive en dyr omgang, hvis man skal ændre designet.

Som flaskerne ser ud nu, er de udsmykket med billeder af slik og tegneseriefigurer kendt fra slikposer.

Hans Ulrik Winther Andersen fortæller, at han ikke er klar til at få ændret emballagen med det samme.

Dog afviser han ikke fuldstændigt, at der kan fortages ændringer af den kulørte emballage.

»Vi er i dialog med vores samarbejdspartner Scan Choko, som leverer bolsjerne, og som har rettighederne til varemærkerne. De er også inde over designet på flaskerne, så vi taler med dem om, hvorvidt noget kan ændres,« fortæller direktør Hans Ulrik Winther Andersen.

Skulle Slikfabrikken Danmark undlade at rette sig ind efter alkoholreklamenævnets kendelse, har nævnet beføjelser til, at anmode forbrugerombudsmanden om at foretage retlige skridt.

Og i en pressemeddelelse fra nævnet, lyder det, at de vil holde ekstra godt øje med Spritfabrikken Danmark i den kommende tid.

Alkoholreklamenævnets har til opgave at tjekke alkoholproducenters markedsføring efter i sømmene.

Slikfabrikken Danmark forsvarer sin emballage med, at 'Sismofytter' og 'Dracula' er slik, der primært er kendt blandt voksne, og at alkoholen smager af noget, voksne kan lide.

»Man skal have voksensmagsløg for at kunne lide det. Der er jo tale om smag af eucalyptus, mint og stærk lakrids,« siger Hans Ulrik Winther Andersen.

I efteråret satte TV 2 i et program fokus på danske børns drukvaner, og her blev en række shots kritiseret af eksperter for at markedsføre sig til børn.

Heriblandt de omtalte shots med navnet 'Sismofytter'.