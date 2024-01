Butikskæder på stribe melder om, at handlen med airfryers er gået helt amok. Både i julehandlen og nu under januarudsalget.

Men hvordan kan det være, at de små varmluftsdrevne køkkenmaskiner er blevet så ekstremt populære?

Firmaerne bag airfryers har i hvertfald haft succes med en særlig taktik de seneste år.

Selv om airfryers har eksisteret længe, så tog salget i USA og England for alvor fart for et par år siden, da engelske og amerikanske influencere og kendte personer begyndte at blive betalt for at reklamere for airfryers.

Gordon Ramsay, som mange her i Danmark kender fra 'Gordon Ramsays køkkenmareridt,' har reklameret for Philips' version af airfryer.

Kendiskokken over dem alle, skotten Gordon Ramsay, som mange her i Danmark kender fra 'Gordon Ramsays køkkenmareridt', har reklameret for det store hollandske firma Philips' version af airfryer.

Og her i Danmark har den kendte kok Umut Sakarya også indgået en aftale med Phillips om at reklamere for deres airfryer.

På Youtube-videoer viser han blandt andet, hvordan man laver Beef Wellington, flæskesteg og brunede kartofler i en airfryer fra netop Phillips.

Umut Sakarya, du roser jo virkeligt den airfryer fra Phillips i videoerne, du har lagt på Youtube. Roser du også en airfryer på samme måde, når det ikke er på Youtube, og du ikke får penge for det?



Den kendte kok Umut Sakarya har indgået en aftalt med Phillips om at reklamere for deres airfryer.

»Jeg bruger også min airfryer derhjemme. Jeg har også en topudgave, og jeg kan sige, at det er en rigtig god en af slagsen. Den kan det, jeg skal bruge den til,« siger han.

Hvor meget får du for at være med i den kampagne af Phillips?

»Det kan jeg ikke oplyse dig om, men jeg får da betaling for at reklamere for den. Det gør jeg også med alle mulige andre produkter. Det er det, jeg lever af,« siger han.

Men står du fuldstændig ved de flotte ting, du siger om airfryeren, når det ikke er på en Youtube-video, du bliver betalt for at lave?

»100 procent. Jeg har da også venner og familie, der har købt den, og er helt oppe at køre over den,« siger Umut Sakarya.

Det ser også ud til at være en fin airfryer, du reklamerer for i videoen. Ved du, hvad den koster?

»Den koster 3.999 kroner. Det er også sådan, at der er to mennesker på jorden, der reklamerer for den. Det er Gordon Ramsay og mig. Så selvfølgelig er den god,« siger han.

Og det er altså en af de aller dyreste på markedet, hvor priserne for de mest solgte airfryers ligger mellem 1.200 kroner og 2.500 kroner.

Du viser jo, at alt fungerer ved en airfryer, men det er jo den dyreste du arbejder med...

»Det var det samme, hvis jeg havde en kæmpe Rang Rover. Det er en pissedyr bil, men alt er jo relativt. For den ene er det mange penge, for andre er det ingen ting,« siger han.

