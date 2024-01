Er du en af dem, der ikke betaler topskat?

Så er den såkaldte aldersopsparing særligt attraktiv for dig – og i år står den særlige pensionsopsparingsform til at blive endnu mere attraktiv.

Sådan lyder det fra Anne-Louise Lindkvist, der er markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

At aldersopsparingen står til at blive mere attraktiv skyldes, at regeringen barsler med et lovforslag i starten af året, som skal sikre, at indbetalinger til aldersopsparing ikke har betydning for sociale ydelser i husstanden.

»Det vil mere konkret sige, at hvis du vælger at indbetale til en aldersopsparing via din arbejdsgiver, vil du ikke længere opleve, at eventuelle tilskud for eksempel boligstøtte, som du får fra det offentlige, bliver påvirket,« siger Anne-Louise Lindkvist.

Af regeringens lovprogram fremgår det, at regeringen vil fremsætte lovforslaget i anden halvdel af februar. Ifølge Sampension ventes loven at få virkning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2024.

En aldersopsparing er en pensionsopsparing, der kan udbetales fra den dag, man når sin pensionsudbetalingsalder og 20 år frem. Man skal ikke betale skat af udbetalingerne, og så bliver afkastet på ens indbetalinger kun beskattet med 15,3 pct. om året.

Det er »langt mildere« end hvis man sparer op i frie midler, lyder det fra Anne Louise-Lindkvist. Her lyder beskatningen nemlig på mellem 27 og 42 pct.

Hun tilføjer, at det for topskatteydere typisk vil være mere attraktivt at spare op via ratepension og livsvarig alderspension, da der her er mulighed for at få fradrag, der kan modregnes i topskatten.

»Denne mulighed har danskere, der ikke betaler topskat, ikke, og derfor er aldersopsparing særligt attraktiv for dem,« siger Anne-Louise Lindkvist.

En aldersopsparing kan både oprettes privat via sin bank eller gennem en arbejdsgiver.

I år kan der indbetales 9.100 kr. på en aldersopsparing. Har man syv år eller mindre til folkepensionsalderen, må man i 2024 indbetale 58.900 kr.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor



