Bilen er ikke engang kommet på det danske marked – men prisen er allerede banket ned.

Der er tale om VW ID.7.

Og ifølge Jyllands-Posten er prisnedsættelse på 30.000 kroner.

Elbilen, der netop er blev nummer to i afstemningen om 'Årets Bil' i Danmark, kostede egentlig 479.995 kroner, men nu prisen 449.995 kroner.

Den lavere pris kommer, efter at priserne hos flere andre elbiler er gået samme vej på det seneste.

»Inden for de rammer, der er givet af fabrikken, har vi haft mulighed for at sammensætte priser og udstyr, så ID.7 nu står endnu stærkere i forhold til flådemarkedet, som vi forventer vil vækste markant i den kommende tid i forhold til elbiler,« siger Thomas Hjortshøj, pressechef hos Volkswagen, til Jyllands-Posten.

VW ID.7 er også netop kåret som årets firmabil.

Ifølge Volkswagens hjemmeside vil den blive lanceret på søndag, 3. december, hvor det for første gang vil være muligt at prøvekøre den hos de danske forhandlere.