Selv det som i første omgang bestemt ikke er en succes, får han penge ud af.

Rigmanden Anders Holch Povlsen sælger nu sin aktiepost i et presset britisk selskab for 750 millioner kroner.

Det skriver Børsen.

Holch Povlsen vil af med sin investering i den uafhængige, britiske børsmægler og rådgiver Numis Corporation Plc.

Deutsche Bank vil gerne overtage selskabet.

For sin del af aktierne kan Anders Holch få omkring 750 millioner kroner.

Holchs investeringsteam, Heartland, købte sig ind i Numis i 2017.

Til Børsen siger Lise Kaae, der er chef i Heartland:

»Helt generelt er Heartland en langsigtet investor, hvilket også har været kendetegnende for vores partnerskab med Numis. Siden 2017 har vi understøttet udviklingen i selskabet og har naturligvis forståelse for det strategiske rationale bag ved sammenlægningen med Deutsche Bank. Af samme grund har vi tilsluttet os bestyrelsens anbefaling om at acceptere et købstilbud, der sikrer os et positivt afkast.«

Handlen ventes at blive afsluttet sidst på året.