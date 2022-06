Lyt til artiklen

Det hæderkronede flyselskab SAS kæmper i disse dage for sin overlevelse.

Tyngende gæld, store underskud, høje omkostninger og akut mangel på kapital truer med at sende SAS til jorden. For evigt.

Men hvordan er du stillet, hvis du har købt flybilletter hos SAS, og selskabet går konkurs?

B.T. guider dig her gennem konkursjunglen:

Onsdag 25. marts, 2020, blev pressen inviteret på rundtur i Københavns Lufthavn, hvor de mange SAS-fly holder parkerede, som konsekvens af Covid-19.

Hvis du har købt flybilletten direkte hos SAS, og SAS går konkurs under din rejse, så er du dækket af Rejsegarantifonden, hvis følgende to krav er opfyldt:

Din flybillet er med udrejse fra og med hjemrejse til en dansk lufthavn.

Du skal kunne dokumentere, at du har købt og betalt flybilletten.

Rejsegarantifonden vil i den situation transportere dig hjem så tæt som muligt, som din rejse oprindelig er planlagt til, oplyser Forbrugerrådet Tænk. Hvis du selv køber en ny flybillet hjem, er det ikke sikkert, at Rejsegarantifonden vil dække dine udgifter til flybilletten.

Hvis du har købt flybilletten gennem en rejseudbyder som en del af en pakkerejse, så skal rejsebureauet sørge for at få dig hjem igen med et andet flyselskab. Du skal ikke selv bestille nye flybilletter uden at have aftalt det med rejseudbyderen.

Kommer du senere eller tidligere hjem end aftalt, kan du have ret til et afslag i prisen. Kommer du senere hjem, skal rejseudbyderen også sørge for overnatning til dig.

Går flyselskabet konkurs inden rejsen, skal rejseudbyderen sørge for, at du kommer af sted med et andet flyselskab. Kommer du senere frem end aftalt, kan du have ret til et afslag i prisen. Er det umuligt at komme frem, har du ret til at få købesummen for hele rejsen retur fra rejseudbyderen.

Hvis du har købt flybilletter til indenrigsflyvning i Danmark, er du ikke dækket af Rejsegarantifonden. Hvis du har betalt med et internationalt kreditkort, kan du i nogle tilfælde kræve pengene tilbage fra kortudstederen.

Har du betalt kontant eller med dankort, kan du anmelde dit krav i konkursboet, men der er ingen garanti for, at du får dine penge tilbage. Du skal i øvrigt selv betale og sørge for hjemtransport.

En af Danmarks førende luftfartseksperter, aktieanalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, understreger over for B.T., at man ikke skal være bekymret for at booke billetter med SAS denne sommer. En eventuel konkurs er ikke nært forestående, siger han.

Du kan læse mere om din rettigheder på forbrug.dk, taenk.dk og rejsegarantifonden.dk