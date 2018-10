Svagheder i Mozillas browser Firefox kan i værste tilfælde give fremmede adgang til din computer, så de kan installere programmer, slette data eller oprette konti med tilhørende privilegier.

Det betyder, de potentielt kan styre din computer, stjæle fra dig og se dine private billeder, dokumenter osv., skriver Center for Internet Security.

Hvis du bruger internetbrowseren Mozilla Firefox, bør du straks opdatere den til nyeste version.

Ifølge Mozilla selv, så er drejer det sig om to browsere:

Mozilla Firefox i udgaver tidligere end version 63 og Mozilla Firefox ESR i udgaver tidligere end version 60.3.

Rent teknisk er der det problem, at der er såkaldte ’huller’ i den kode, som udgør Mozilla Firefox.

Det er huller, som en hacker kan udnytte til at skrive sin egen kode, som kan give adgang til din computer.

Er du blevet udsat for et hackerangreb, er der flere ting, du kan gøre, skriver Ritzau.

Først og fremmest bør du kontakte politiet og den platform, hvorfra du er blevet hacket. Det kan være din e-mail-udbyder eller et socialt medie som for eksempel Facebook.

Du bør med det samme ændre dit kodeord, hvis du bruger det samme flere steder. Det kan begrænse hackernes adgang til dine forskellige konti på banken, mail og sociale medier.

Hvis du bliver afkrævet en løsesum, så lad være med at betale. Gå i stedet til politiet.

Bliver din computer helt eller delvist låst af hackerne, så er det bedre at gå til en IT-specialist og få den låst op, fremfor selv at prøve sig frem med forskellige programmer, som måske kan hjælpe. Der er nemlig stor sandsynlighed for, at du spiller lige ind i hackernes plan.