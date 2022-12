Lyt til artiklen

Det er svært, hvis ikke umuligt, at bestille en taxa i julefrokostsæsonen.

Der er dog råd at hente, hvis du vil du undgå for megen ventetid, når du skal ud ad døren og hjem igen.

Det storkøbenhavnske taxaselskab TAXA 4x35 opfordrer i en pressemeddelelse til, at man bedst muligt bør undgå 'rush hour' i julefrokostweekenderne – altså der hvor efterspørgslen er mest massiv.

Taxaselskabets bestillingsdata fra sidste år viser, at efterspørgslen var størst mellem klokken 16 og 17.30 og mellem klokken 00 og 02.

Plejer du at tage taxa, når du skal til eller fra julefrokost?

»Vi ved fra mange års erfaring, at alle ønsker en taxa til og fra julefrokosten i samme tidsrum. Og selvom vi er forberedt på situationen, kan vi ikke sætte flere vogne på gaden, end dem vi har i vores flåde. Vi har simpelthen ikke mulighed for at køre alle på samme tid,« siger Per Baltsen, direktør i TAXA 4X35.

Ifølge Per Baltsen er efterspørgslen på taxa generelt dobbelt så stor i julefrokostsæsonen som på en normal travl weekendaften.

»Selvom efterspørgslen på taxa er høj, er det selvfølgelig ikke umuligt at få en taxa.«

»Det vigtigste er, at du indstiller dig på, at det kan kræve lidt tålmodighed, især hvis du skal afsted hvor der er allerstørst efterspørgsel. Hvis du kan planlægge din rejse, så du undgår rush hour, vil du skulle vente kortere på at få en taxa,« siger han.