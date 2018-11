Mørket er over os, og det samme er Black Friday. Men med store tilbud kommer stor uforsigtighed, så derfor får du lidt hjælp til at komme sikkert gennem dagen.

»VI har en tilbudskultur, hvor man løbende får gode tilbud, så man skal slå koldt vand i blodet og lige se tilbudene an. Det er jo ikke nødvendigvis på Black Friday, at du får det bedste tilbud på den vare, du gerne vil have.«

Sådan siger Paula Brammann, juridisk konsulent ved Forbrugerrådet Tænk, som B.T. har allieret sig med.

Her nævner hun otte punkter, hvor man skal være opmærksom:

Det er en god idé at være kritisk og undersøge markedet, inden du falder for de mange tilbud til Black Friday. Hav styr på de grundlæggende regler. Handler du på nettet, har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Kan du få byttet de varer du køber i en fysisk butik? Undersøg om den enkelte vare kan byttes, og undersøg nærmere hvis enkelte varer er undtaget. Når man køber online, bør du orientere sig om butikken er e-mærket, og at du bruger dit betalingskort og ikke en betalingsoverførsel. Hvis beløbet er forkert eller du ikke modtager varen, kan du kontakte sin bank for at få hjælp til at få sine penge tilbage. Når du køber julegaver, skal du sikre dig, at modtageren kan bytte varerne efter jul også. Sørg for at få noget på skrift - eksempelvis et byttemærke eller en kvittering med bytte periode på. Køber du noget på udsalg, såvel som almindelig pris, er købet omfattet købelovens regler, dvs. at du kan reklamere over fejl og mangler i de første to år efter købet, såfremt disse ikke er selvforskyldte. Vær opmærksom på, at såfremt varen er nedsat på grund af konkrete fejl på varen, som du er blevet gjort opmærksom på i forbindelse med købet, og som er begrundelsen for, at varen er blevet sat ned i pris, kan man ikke reklamere over disse. Nogle butikker bruger perioden på at tømme deres lagre. Undersøg derfor, om den model, du køber lever op til de behov, du har, og at modellen ikke er forældet. Man bliver bombarderet med tilbud, så husk at være fornuftig og kritisk.

Sørger du for at holde de her otte punkter in mente, skulle det ikke gå helt galt på shoppeturen.