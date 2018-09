Tag toget frem for flyet, spis pizzaer frem for bøffer, og brug en cykel eller en elbil til at komme rundt - medmindre du er i Polen.

København. De fleste danskere kan lide at rejse, men det sætter sit aftryk på klimaet, når vi tager tre uger til Thailand eller hopper på charterflyet til Costa del Sol.

Hvis du vil mindske dit klimaaftryk på ferien, batter det noget at vælge en destination så tæt på dit hjem som muligt.

1) Bliv i Europa

For eksempel er det oplagt at tage på cykelferie i Danmark, vandretur i de skandinaviske lande eller på togtur i Europa.

Det er rejseformer med lavt klimaaftryk, fortæller seniorkonsulent i den grønne tænketank Concito Henrik Gudmundsson.

- Lange flyrejser til andre kontinenter er transportmæssigt det værste, man kan gøre, siger han.

Årsagen er, at jo længere man flyver, jo mere CO2 udledes der. Og på lange flyture tilbringer flyet mere tid højt oppe i atmosfæren, hvor drivhusgasudledningen er væsentligt værre end i de mellemhøje luftlag, forklarer Henrik Gudmundsson.

2) Tag toget, bussen eller bilen frem for flyet

Skal man rejse i Europa, ville det være allerbedst at droppe flyet og rejse med tog eller langtursbusser. Det næstbedste vil for det meste være at tage bilen.

Ifølge Information viser en sammenligning fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), at en flyrejse med gennemsnitlig passagerbelægning på flyet udleder mere end dobbelt så meget CO2 per person og kilometer som en bil, der er fyldt gennemsnitligt op med 1,5 personer.

Sammenligner man fly med bus, er der tale om fire-fem gange så stor CO2-udledning per personkilometer ved flyrejsen som ved en rejse med en gennemsnitligt fyldt bus.

Og sammenlignes fly med tog, bliver flyrejsen næsten ni gange så klimabelastende som togturen, viser beregningerne fra EEA.

Henrik Gudmundsson har set tallene, og han vurderer, at de er rimeligt retvisende.

- I Europa kører langt de fleste tog på elektricitet, som har lav klimabelastning, forklarer han.

3) Drop mellemlandingerne, hvis du vil flyve

Hvis du vil flyve på ferie, kan du med fordel gå efter et flyselskab, som bruger de nyeste fly og forsøger at fylde flyene helt op for eksempel ved at fravælge Business Class, hvor der typisk ikke kan sidde ligeså mange passagerer som på de billige rækker i flyet.

Hvis det er muligt, kan du også sørge for at flyve direkte til din destination i stedet for at mellemlande.

- På den måde undgår du at lette og lande for mange gange, for det er især, når et fly skal lette, at det bruger meget energi, siger Henrik Gudmundsson.

4) Lej en cykel eller en elbil

Når du kommer frem til din destination, kan du med fordel transportere dig rundt på elcykel eller almindelig cykel i stedet for at leje en bil eller køre taxa.

Har du brug for en bil, kan du prøve at gå efter en elbil frem for en benzinbil.

- Med mindre du altså er på ferie i Polen, hvor el hovedsageligt kommer fra kulkraft, som er en stærkt CO2-udledende energiform, siger Henrik Gudmundsson.

5) Lån en sofa

Er du typen, der ikke har noget imod at sove i telt eller på en sofa hos venner - eller fremmede - på ferien, vil det som oftest være langt mere klimavenligt end at leje et hotelværelse.

Men det er svært at sige generelt, om det for eksempel er bedre for klimaet at bruge Airbnb frem for at booke et hotel, siger Henrik Gudmundsson.

6) Drop de store bøffer

Endelig er vores kødforbrug en stor belastning for klimaet, og ligesom det er godt at spise lokale og grønne fødevarer derhjemme, gælder det samme på ferien.

- Nogle giver den hele armen med kødet på ferien, fordi man skal forkæle sig selv, men hvis man vil skåne klimaet, er det bedre at udforske det lokale køkken i stedet for at kaste sig ud i det store oksekødsorgie med burgere og importerede argentinske bøffer, siger Henrik Gudmundsson.

- For eksempel er det bedre at tage til Italien og spise pizzaer, som er en af de fødevarer, der har et ret lavt klimaaftryk, end det er at tage til USA og spise T-bone steaks, siger han.

/ritzau fokus/