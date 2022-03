»Vi kan sagtens ende i en situation, hvor en liter benzin kommer op i 20 kroner.«

Sådan sagde Søren Kristensen, cheføkonom hos Sydbank, fredag til B.T. i kølvandet på den nylige russiske invasion af Ukraine og efterfølgende økonomiske krig fra Vesten mod Rusland.

De stigende priser gør det naturligt nok dyrt at være forbruger og ikke mindst bilist herhjemme.

Derfor kan det være en god idé at tænke sig ekstra om, før man sætter sig bag rattet og bruger løs af de dyre benzin og dieseldråber.

Herunder kan du læse en række gode råd til at holde forbruget nede, som avisen Nordjyske har samlet fra blandt andet FDM.

Sæt farten ned

Kører du hurtigt, bruger du automatisk mere brændstof. En tommelfingerregel siger for eksempel, at man ved at hæve hastigheden fra 110 km/t til 130 km/t, kan øge forbruget med mindst 20 procent. Det kan derfor være en god idé at sænke farten, hvis du vil spare lidt penge. Læg dertil, at du også bør undgå accelerationer.

Tjek dæktrykket

Det rigtige dæktryk sparer brændstof, forbedrer sikkerheden og forlænger dækkenes levetid. Sørg derfor jævnligt for at få det tjekket.

Tag tagboksen af

Tag tagboksen af, når den ikke er i brug. En sådan boks kan nemlig øge vindmodstanden og dermed forbruget ret markant – især når du kommer op i hastighed på motorvejen. Det kan desuden være en god idé at tømme bilen for unødigt skrammel, der kan koste ekstra ved meget bykørsel.

Kør mindre

Overvej om der er tidspunkter i dit liv, hvor du kunne lade bilen stå og i stedet gå eller cykle. For eksempel hvis du kan skal købe småt ind eller har kort til arbejde.