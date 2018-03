Når hunden prøver at vise, at den føler sig truet, skal man ikke overtræde dens grænse. I stedet skal man ignorere den, fortæller to dyreadfærdsterapeuter.

København. Hunde kommunikerer hele tiden - både til hinanden og til mennesker. Men hvor hundene ofte har en helt umiddelbar og instinktiv forståelse af hinanden - i hvert fald inden for samme race - så kan det være sværere at afkode som menneske.

Det fortæller Liselotte Rasmussen, som er dyreadfærdsterapeut og dyreejerinstruktør ved Dus med dyrene.

- Når en hund knurrer, rejser børster eller logrer med halen, signalerer den altid noget til modtageren, siger Liselotte Rasmussen.

- En hund, som føler sig truet, vil i de fleste tilfælde lægge ørerne helt fladt tilbage og trække halen ind imellem benene. Mundvigene er korte, og i nogle situationer viser den tænde. Er mundvigene derimod lange, signalerer hunden for det meste, at den er veltilpas.

Er hunden utryg eller usikker, kan den også reagere ved at knurre, gø og være udfarende, fortæller Liselotte Rasmussen.

Anni Schrøder, som er uddannet dyreadfærdsterapeut, fortæller, at en hund, der føler sig truet, som regel vil forsøge at trække sig.

- Den vil sænke halen, gå lidt ned i bagpartiet, lægge ørerne ned og gå væk. Du kan tydeligt se det i ansigtet på den. Nogle hunde vil knurre, andre gør det ikke. Men hvis man så overtræder dens grænse, så ender den med at bide, forklarer Anni Schrøder.

Begge hundeeksperter er enige om, hvordan man skal forholde sig til en hund, der sender de signaler: Man skal ignorere den.

- Så skal man gå væk og kigge et andet sted hen. Der er ingen grund til at overtræde den grænse. Man skal ikke gå tættere på. En hund, der trækker sig, skal man ikke gå efter, siger Anni Schrøder.

Det betyder altså ingen øjenkontakt og ingen berøring, tilføjer Liselotte Rasmussen.

Vil man tage kontakt til en fremmed hund, er det en god idé at tænke over, hvordan man selv kommunikerer, så man ikke ved en fejl kommer til at optræde truende.

- Det er bedst at sidde på hug med siden til hunden, så man ikke virker truende. Lad hunden komme den sidste meter og undgå at klappe eller røre hunden oven på hovedet - så hellere på brystet, siger Liselotte Rasmussen og tilføjer:

- Du kan eventuelt tilbyde den en godbid, hvis det er i orden med hundeejeren.

Hvis man møder en hund, som lægger sig ned på ryggen, viser den, at den er underlegen, forklarer Liselotte Rasmussen og tilføjer, at nogle hunde også tisser.

Hun oplever ofte, at hundeejere kontakter hende og ønsker hjælp, især hvis deres hund knurrer eller rejser børster.

- Til det siger jeg, at det kun er en fordel, at deres hund udviser denne adfærd, ellers kunne det resultere i en konflikt, siger dyreadfærdsterapeuten og forklarer:

- Hunde anvender disse signaler for at undgå konflikter. Det kræver mindre energi, frem for at hunden skulle i konflikt hele tiden. Hunde, som mangler disse færdigheder, har udfordringer, når de færdes med artsfæller og mennesker.

Fakta: Hunde kan også have kommunikationsproblemer

- Den enkelte hunds kropssprog, mimik og lyder afhænger af dens race.

- Nogle hunde kan have svært ved at kommunikere på tværs af racerne. En hund kan for eksempel være hæmmet af sit udseende og kan risikere at blive misforstået.

- Det gælder eksempelvis, hvis hunden har svært ved at få luft og derfor siger nogle mærkelige lyde.

- Det kan også være svært for hunden at kommunikere med andre hunde inden for samme race, hvis den eksempelvis har fået klippet ører eller kuperet hale.

Kilde: Liselotte Rasmussen.

/ritzau fokus/