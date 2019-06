Uanset om du har råbt af kollegerne eller lavet rod i regnskabet, skal du tage ansvar og reflektere over, hvordan du undgår at gøre det samme en anden gang.

Du kender sikkert den der følelse i maven. Du har råbt af en kollega eller lavet en forkert varebestilling, og nu har du mest af alt lyst til at grave dig ned.

Men der er ingen grund til at gemme sig, selv om man har dummet sig på jobbet.

- Hvis man ikke laver fejl, er det, fordi man ikke laver noget, fastslår Kim Knudsen, der er karriererådgiver hos IDA.

Det vigtige er, at du melder ud - og allerhelst med det samme. Ellers risikerer du, at det rammer dig dobbelt så hårdt, når det engang ser dagens lys.

- Ting har det med at komme for en dag med tiden. Og fejl, der opdages tidligt, er typisk nemmere at rette, siger Kim Knudsen.

Du risikerer også, at chefen begynder at tænke i, hvad du ellers kunne finde på at fortie. Og uden tillid fra chefen, bliver den kommende tid på arbejdspladsen sandsynligvis ikke særligt rar.

At du skal tage ansvar for dine fejl, er også det altoverskyggende råd fra erhvervspsykolog Majken Matzau.

- Erkend fejlen, sig undskyld, og forklar chefen, hvordan du vil sikre, at det ikke sker igen, siger hun og tilføjer:

- De fleste har respekt for folk, der tager reelt ansvar.

Det samme gør sig gældende, hvis din fejl ikke er faglig, men social. Men her er det ikke helt så sort-hvidt.

Konflikter på jobbet - Er du ikke ene om at have begået en fejl, og er der opstået en konflikt mellem dig og en kollega, er der flere ting, du kan gøre for at undgå konfliktoptrapning. - For det første skal du tage en time out, inden du går videre med sagen. Måske er alting i virkeligheden ikke så slemt, når den umiddelbare vrede har lagt sig. - Undlad også at bagtale din kollega eller lave alliancer med andre kolleger. Det er ufint og kan skabe et giftigt arbejdsmiljø. - Tal i stedet med en uvildig part, som ikke har nogen interesse i sagen - altså hverken kolleger eller familiemedlemmer. Det kan være en fra HR-afdelingen eller en udefra. Kilde: erhvervspsykolog Majken Matzau. /ritzau fokus/

- Det sociale er meget sværere, for situationer som disse opleves subjektivt - og vi tolker på hinandens adfærd og tillægger hinanden motiver, siger Majken Matzau.

Ikke desto mindre skal du - hvis du har råbt af kollegerne til mødet, kvajet dig til julefrokosten eller afsløret noget, du ikke skulle over frokostbordet - lægge dig fladt ned og sige undskyld. Og gerne så hurtigt som muligt.

- Når der er kurrer på tråden, undgår vi hinanden - og så opstår der et rum for spøgelser, der er meget svære at slås med, siger erhvervspsykologen.

Selv om undskyldningen er givet, er det ikke sikkert, at den ubehagelige følelse i maven forsvinder. Her skal du gå ind og arbejde med, hvordan du anskuer dine fejltrin, mener Kim Knudsen fra IDA.

- Få fejlen analyseret - hvorfor skete den og i hvilken kontekst? Hvis ikke man ser på de faktorer, risikerer man at udvikle et negativt selvsyn, og så bliver man febrilsk og risikerer at lave endnu en fejl, siger karriererådgiveren.

/ritzau fokus/