Dit smart tv sporer sandsynligvis, hvad du ser på skærmen og sender informationen tilbage til producenten.

København. Har du et smart tv, så ved det sandsynligvis mere om dig, end du lige går og tænker over. Det holder nemlig øje med dine daglige tv-vaner - information, der er guld værd for producenten. Og fordi ens smart tv er koblet op til internettet, kan den information, det opsnapper, let sendes til producenten.

Det amerikanske forbrugerråd Consumer Reports har undersøgt en række smart tv og fundet, at samtlige bad om tilladelse til at indsamle information blandt andet om det, der blev set på skærmen.

- Smart tv vokser i popularitet, og de kan sende en stor mængde af information om deres brugere tilbage til tv-producenterne og deres forretningspartnere, udtaler Maria Rerecich fra Consumer Reports til det amerikanske forbrugerråds hjemmeside.

Dit smart tv kan identificere og afkode dine tv-vaner ved hjælp af en teknologi, der hedder ACR. Det står for automatic content recognition og dækker over, at teknologien afkoder, hvad det er for en type af indhold, der vises på skærmen.

Teknologien bruger altså elementerne på skærmen til at vurdere, om der er tale om eksempelvis madlavningsprogrammer eller sport, forklarer Rasmus Larsen, som er redaktør på fladskærmsmediet Flatpanels.

Den information kan så bruges til at kortlægge dine vaner og interesser. Kombineret med anden information om dig kan det bruges til for eksempel at give dig mere målrettede reklamer eller forslag til andet, du kan være interesseret i at se.

De fleste er bekendt med, at vores digitale spor på internettet kan blive brugt til at give os mere målrettede reklamer. Men det er måske ikke lige så åbenlyst, at det samme kan gøre sig gældende med ens smart tv.

Hvis du ikke vil spores i din daglige tv-færden, så er rådet helt simpelt fra Rasmus Larsen fra Flatpanels, at du ikke skal købe et smart tv.

Men de fleste har måske allerede investeret i et eller har planer om det. Og så er der selvfølgelig også måder, at skrue lidt ned for, hvor meget ens smart tv må levere tilbage til producenten.

Men siger man nej til alt, hvad tv'et vil have tilladelse til at indsamle, så mister man en del af funktionaliteten ved sit smart tv. Ja, man mister faktisk hele den digitale del, der gør, at det kaldes "smart".

- På de tv, der kører på Androids teknologi, skal man faktisk acceptere vilkårene for overhovedet at kunne installere tv'et. Efterfølgende kan man godt slå det fra, men så mister man nogle funktioner. Men det afhænger af tv'et, og hvad man slår fra, fortæller Rasmus Larsen.

Spørgsmålet er også, om man egentlig behøver at få nervøse trækninger ved tanken om, at ens smart tv holder øje med, hvad man bruger det til.

- Det kommer nok an på, hvor følsom man er over for de her ting. For lige så snart man bruger Google eller Facebook, så bliver man jo også i en eller anden grad sporet. Det er jo virksomheder, som lever af at spore folk rundt på nettet og hente brugerdata for at kunne præsentere reklamer, som er mere personlige, siger Rasmus Larsen og bemærker:

- Noget af det her sporing bruges jo til at forbedre oplevelsen og give dig mere målrettede anbefalinger til nyt indhold.

Fakta: Skru ned for overvågningen

- Gendan fabriksindstillinger. Dermed er dit tv's indstillinger, som da du købte det, og nu bliver du igen bedt om at give forskellige tilladelser og kan sige nej tak til indsamling af data. Vær dog opmærksom på, at det kan begrænse funktionaliteten.

- Slå ACR fra. På et nyere tv fra Samsung, som bruger Samsungs egen teknologi Tizen, kan det gøres ved at gå ind i "settings", trykke på "support", derefter "terms & policies" og så deaktivere "viewing information services" og "interest based advertising" samt "voice recognition services".

- Slå wi-fi-forbindelsen fra. Så kan du helt undgå, at tv'et kan sende info til producenten. Men så har du altså også skåret den smarte del af tv'et væk. I stedet skal du så bruge eksterne afspillere eller bokse til at afspille indhold.

Kilder: Consumer Reports, Rasmus Larsen.

/ritzau fokus/