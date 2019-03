De fleste af os kender godt til følelsen af, at telefonen bliver langsommere og langsommere.

Det er nemlig sådan, at smartphones har det med at blive en smule sløve med tiden, og derfor har vi en tendens til at skynde os ud og købe en ny telefon, når vi bliver lidt for frustrerede og utålmodige over den gamle.

Men hvis man vil spare lidt penge, er der gode råd at hente.

Ifølge Netkablet.dk er der nemlig en række enkle tips, som kan hjælpe med at forlænge levetiden på den gamle smartphone, så den kan bruges i længere tid.



Du kan læse rådene herunder:

1) Ryd op i telefonen

Billeder og videoer fylder og gør telefonen langsommere, så derfor bør du slette alle unødvendige filer i biblioteket. Det samme gør sig gældende for unødvendige apps.

'Jo færre apps du har installeret på din mobil, jo hurtigere og mere stabilt vil den fungere,' skriver Netkablet.dk i en pressemeddelelse.

2) 'Opdater i baggrunden'

Hvis du vil forlænge batteritiden og få din smartphone til at fungere bedre, kan du med fordel slå 'Opdater i baggunden fra'. Der er nemlig mange apps, der automatisk henter data i baggrunden, uden det er nødvendigt.

3) Slet cache-filer

Det kan desuden forlænge levetiden på telefonen, hvis du sletter cache-filerne for mobilens browsere, da det frigør plads på mobilen.

4) Opdater styresystemet

Hvis telefonen skal fungere bedst muligt, skal du desuden huske at opdatere dine apps og dit styresystem, så du altid har den nyeste version.

'Mange tror fejlagtigt, at det kan gøre en smartphone hurtigere at undlade at opdatere apps. I virkeligheden fungerer det lige modsat. Ved at opdatere får du de nyeste og hurtigste versioner af dine apps,' lyder det fra Netkablet.dk.

5) Reducer bevægelse

De smarte 'motion effects' på smartphones kan medvirke til, at telefonen bliver langsommere, så hvis man ikke har brug for, at ens baggund f.eks. bevæger sig rundt og ser pæn ud, kan det godt betale sig at reducere bevægelsen på telefonen.

6) Lokalitetstjenesterne

De såkaldte lokalitetstjenester er en strømsluger uden lige, og da der er rigtig mange apps, der unødvendigt har adgang til din gps, bør du gennemgå dine apps, så du selv bestemmer, hvilke af dem der skal have adgang til at vide, hvor du færdes.