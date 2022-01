Boligjunglen i København er svær at kæmpe sig igennem, og den bliver samtidig dyrere og dyrere, uanset om du vil investere eller leje.

De fleste har nok oplevet enten at skulle ofre opsparingen på en alt for dyr og alt for lille andels- eller ejerlejlighed eller måske betale en enormt høj husleje til en grisk udlejer.

Medmindre man selvfølgelig har været så heldig at få fingrene i en almen bolig, hvor man får virkelig meget for pengene.

Her skal man melde sig ind i et af de mange boligselskaber, betale et årligt kontingent og vente på, at man få tilbudt en lejlighed. Men hvilket selskab skal man vælge?

B.T. København har kontaktet seks boligselskaber, der alle udbyder almene lejeboliger i København, og lavet et overblik over deres fordele og ulemper.

Hvis vi starter med at kigge på, hvor man får mest bolig for pengene, så er det boligselskabet AAB, der har den billigste kvadratmeterpris. Den ligger i gennemsnit på 885,72 kroner om året, og det betyder, at man kan få nogle enormt billige boliger.

Den billigste familielejlighed er for eksempel en toværelses på 53,9 kvadratmeter på Amager til en månedlig ydelse på 1.906 kroner.

Den dyreste kvadratmeterpris er ved foreningen Boligkontoret Danmark, hvor den årlige pris i gennemsnitspris er 1.285 kroner. De fortæller, at deres billigste lejlighed er en etværelses til 3.880 kroner om måneden, og deres dyreste er en femværelses til 13.313 kroner om måneden.

For de andre selskabers vedkommende, Vibo, FSB, 3B og Domea København, ligger gennemsnitlige kvadratmeterpris i dette spænd. Ved Vibo kan man for eksempel få en to- til femværelses på Østerbro for mellem 6.200 til 9.300 kroner.

Ved flere af boligselskaberne er der også mulighed for at få både studieboliger og seniorboliger, og de er typisk endnu billigere.

Man skal også have for øje, at placering af lejlighed har betydning for prisen. Det samme gælder, hvis lejligheden er af nyere dato og renoveret. Men det får også betydning for ventelisten.

Så mange er på venteliste Ventelisterne er lange, og det kan for nogle selskabers vedkommende tage op til 20 år, før man får en bolig tilbudt. Når man isoleret set kigger på, hvor mange der er i kø til en bolig ved de forskellige boligselskaber, så er det dog vigtigt at huske på, at der er stor forskel på, hvor mange boliger de forskellige selskaber har. Nogle har mange tusinde, andre har lige knap 1.000. 9.318 personer er på venteliste i Vibo. 5.843 er aktive.

9.254 personer er i kø til en bolig ved Boligkontoret Danmark.

40.926 ved FSB.

60.000 personer er på venteliste i AAB.

23.879 i 3B.

29.449 i Domea København. Hvor lang tid det tager, før man får tilbudt en bolig, er meget forskelligt. Det afhænger af, hvor bredt du søger, og om hvor mange boliger de enkelte boligselskaber har. Kilde: Boligselskaberne selv.

For omkring 200 kroner om året kan man blive skrevet op til en bolig i et af de seks boligselskaber, men ventelisterne er meget svingende. Ønsker man en stor, nyrenoveret lejlighed i et eftertragtet boligkvarter, kan der for flere af boligselskabernes vedkommende være op til 15-20 års ventetid. Er man mindre kræsen, så er der måske to til fem års ventetid.

Boligselskabet 3B har umiddelbart både den korteste og længste ventetid. De oplyser, at den er mellem et og tyve år.

AAB har som det eneste boligselskab ikke oplyst den forventede ventetid på ventelisten, de har blot oplyst, at den er lang. Både Vibo og Boligkontoret Danmark har en ventelistetid mellem 2 og 15 år, og Domea har 5 til 20 år.

Selvom FSB ikke ligefrem har den korteste ventelistetid, kan det måske være en fordel at kigge den vej alligevel. De oplyser nemlig, at den forventede ventetid er mellem fem og syv år, hvilket er den korteste ventetid for de mest eftertragtede lejligheder.

Så afhængigt af hvor akut boligmangel du er i, og hvor store krav du har til en lejlighed, har du måske fået en bedre fornemmelse af, hvem du skal skrive dog op ved.

Man kan selvfølgelig også skrive sig op i dem alle sammen.