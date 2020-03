Har du allerede bestilt ferie, eller er du i gang med at planlægge den næste? Så læs med her, hvis du er i tvivl om, hvordan du står bedst som forbruger i disse coronatider, hvor virussen spreder sig til flere og flere lande.

B.T. har talt med Vibeke Myrtue, der er politisk rådgiver inden for miljø og transport ved Forbrugerrådet Tænk.

Hvis rejse- eller flyselskabet aflyser

Hvis udbyderen af din rejse aflyser, har du til hver en tid krav på at få pengene tilbage eller få ombooket din flybillet, hvis du selv har sammensat din rejse. Uanset Udenrigsministeriets rejsevejledning. Du skal dog være opmærksom, hvis du selv har strikket din rejse sammen.

For aflyser dit flyselskab, er du ikke berettiget til at få pengene tilbage for dit hotel også. Her skal du tjekke, om du kan nå at afbestille dit hotel i forhold til hotellets købsbetingelser. Det kan også være, at dit forsikringsselskab kan hjælpe dig, men det afhænger af din afbestillingsforsikring.

Hvis det er dig selv, der aflyser, er det dog noget mere kompliceret.

Hvis jeg aflyser min rejse, og Udenrigsministeriet IKKE har frarådet indrejse

I en sådan situation er du ikke særlig godt stillet. Det svarer nemlig til, at du blot har fortrudt din ferie og nu vil have pengene tilbage. Uanset om det er en pakkeløsning eller en rejse, du selv har sammensat.

Det kan være, at du ud fra almindelige betingelser kan nå at afbestille din pakkerejse eller dit fly og hotel. Det kan dog være, at du kommer til at betale et afbestillingsgebyr til udbyderen og eventuelt også til nogle af underleverandørerne, som udbyderen ikke kan nå at få pengene tilbage fra.

Hvis jeg aflyser min rejse, og Udenrigsministeriet HAR frarådet indrejse

Her er du udmærket stillet. I hvert fald hvis du har bestilt en pakkeløsning. Du har nemlig krav på at få pengene tilbage.

Har du selv arrangeret din rejse med fly og hotel, er du som sådan ikke bedre stillet, bare fordi Udenrigsministeriet har frarådet indrejse. Flyselskaber er ikke forpligtede til at give dig pengene tilbage. Her kan du først kontakte selskabet og krydse fingre for, at de er samarbejdsvillige, og ellers skal du kontakte din forsikring. Om de kan hjælpe dig, afhænger af, hvilken forsikring du har tegnet.

Et godt råd fra Forbrugerrådet Tænk

I disse tider er det bedst at bestille en pakkeløsning. Sådan er du bedst stillet.

Skulle man blive berørt af coronasituationen, er rejsebureauerne nemlig forpligtede til at sørge for forplejning og overnatning samt at få dig hjem til Danmark hurtigst muligt.

Det er også en god idé at have styr på, præcis hvad din forsikring dækker. For eksempel kompensation, som flyselskaber og rejsebureauer oftest ikke giver.