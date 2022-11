Lyt til artiklen

Det går nedad, og det går stærkt.

Boligpriserne i Danmark er faldet så drastisk og så hurtigt, at der nu er flere eksempler på kommuner, hvor gennemsnitsprisen for en bolig er faldet med flere hundrede tusinde kroner fra toppen for bare få måneder siden.

Og der er intet, der tyder på, at vi på nogen måde har ramt bunden endnu.

På landsplan er gennemsnitsprisen for et parcel- eller rækkehus fra juni til oktober faldet med 4,3 procent.

I kroner og øre er det over 100.000 kroner, der gennemsnitligt er forsvundet i værdi.

Men der er stor forskel fra kommune til kommune.

I denne artikel får du mulighed for at se, hvordan prisudviklingen har været i din kommune, siden priserne ramte toppen.

Men først nogle tip, der kan hjælpe dig til at undgå den værste panik.

Ann Lehmann Erichsen er selvstændig økonom og har disse råd til landets boligejere.

Glem det hele

»Man kan ikke komme uden om, at det er meget voldsomt, det vi ser lige nu. Men hvis du er boligejer og ved, at du ikke skal flytte de næste mange år, så bare luk øjne og ører og lad som ingenting.«

»Boligpriser går op og ned. Under corona steg priserne surrealistisk meget. Nu falder de meget. Når det hele vender igen, så går det så også op. Har du tænkt dig at blive boende, så slå koldt vand i blodet.«

Husk den anden side af medaljen

»Forsiden af medaljen er ikke pæn lige nu. Men har du en lejlighed i byen, sælger den og får færre penge, end du havde regnet med, så er det hus, du skal købe i stedet, også faldet i pris. Du skal se helheden. Ja: Du sælger for en mindre sum. Men det, du køber, er også det billigere.«

Søg hjælp

»Der er selvfølgelig også scenarier, hvor det kan give mavepine med så store prisfald. Du kan eksempelvis have købt på toppen og måske risikere teknisk insolvens. Der kan være flere ubehagelige scenarier.«

FAKTA: Sådan er prisen for din kommune udregnet Prisudvikling fra toppen frem til oktober 2022 . Toppen er fastlagt som den måned, hvor de solgte boliger er blevet handlet til den højeste kvadratmeterpris ifølge Boligsiden.dk i perioden januar 2021 til oktober 2022. Der er taget udgangspunkt i et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter.



Bortset fra de følgende kommuner er huspriserne toppet i samtlige kommuner inden for de seneste 12 måneder: Herlev (sep. 2021). Ikast-Brande (maj 2021). Lemvig (aug. 2021). Ringkøbing-Skjern (aug. 2021) OBS: I kommuner med få bolighandler kan salg af få boliger give relativt store udslag i prisudviklingen. Man bør derfor se på tallene som et pejlemærke for den lokale prisudvikling, ikke som en eksakt facitliste.



Kilde: Boligsiden.dk, Nordea og B.T.s egen gennemgang af data.

»Hvis du er så bekymret, at du ikke kan sove, så er det bedst at tale med banken og kreditforeningen. De er interesserede i at finde en løsning. Det er dem, der kan hjælpe, og som ved noget om din økonomi. Der er et sikkerhedsnet derude. Brug det.«

Du kan se udviklingen i din kommune her i tabellen. Tallene er udarbejdet af Nordea på baggrund af data fra Boligsiden.dk.