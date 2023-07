Oven på et sandt annus horribilis i 2022, hvor danskernes realløn blev udhulet af tårnhøj inflation, stiger danskernes løn nu igen mere end priserne.

I andet kvartal i år steg lønningerne i den private sektor på DA-området med 3,6 procent, mens inflationen i samme kvartal landede på 3,5 procent.

Det viser en dugfrisk analyse, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har offentliggjort mandag.

Dermed stiger danskernes købekraft igen oven på et 2022, hvor danskerne måned efter måned kunne få mindre og mindre for deres løn.

»Kombinationen af faldende inflation, mere i lønposen og butikker med udsalgsvarer gør, at det pludselig ser lysere ud for vores privatøkonomi,« siger Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea, til TV 2.

I 2022 faldt danskernes realløn med historiske 5,1 procent, og det vil tage en rum tid, før det tabte er indhentet.

Reallønnen ventes nemlig ifølge Nordea at stige med beskedne 0,8 procent i år og med yderligere 2,9 procent i 2024.

Inflationen lå i maj i år på 2,9 procent i Danmark, viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik.

Inflationen er dalende. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix Vis mere Inflationen er dalende. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix

Faldet skyldes først og fremmest lavere el-, olie- og gaspriser.

Den såkaldte kerneinflation – inflationen fratrukket energi og ikkeforarbejdede fødevarer – lå imidlertid på hele 5,0 procent i maj.

Det betyder, at der fortsat er et relativt stort prispres på varer og tjenester som for eksempel restaurantbesøg og rejser.

De relativt høje lønstigninger, som blev forhandlet hjem ved forårets overenskomster, samt et hedt dansk arbejdsmarked, betyder, at det vil tage tid før kerneinflationen bliver bragt ned omkring de to procent, som Den Europæiske Centralbank (ECB) sigter efter.

Kerneinflationen er også alt for høj i eurolandene, og derfor forventer markedet, at ECB hen over sommeren og efteråret vil sætte renten op med to gange 0,25 procentpoint til i alt fire procent for at få banket kerneinflationen ned.

Danske forbrugere kan på den ene side glæde sig over, at de kan få mere for deres løn i supermarkedet.

På den anden side må mange danskere æde, at deres boliglån bliver dyrere.

De fleste økonomer er enige om, at ECB vil begynde at sætte renten ned i løbet af 2024.

DA-tallene for 2. kvartal omfatter ikke forhøjelsen af arbejdsgivers pensionsbidrag, som blev aftalt overenskomsterne i foråret.

Dette vil indgå i statistikken fra 3. kvartal 2023. Efter overenskomstforligene forhøjes arbejdsgivernes pensionsbidrag 1. juni 2023 med to procentpoint.