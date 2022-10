Lyt til artiklen

I sidste uge måtte en Nettobutik i Nordjylland lukke på grund af mus. Nu er det samme sket på solskinsøen Bornholm.

Butikken i Rønne har været lukket siden tirsdag, mens skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Mortalin har været på sagen.

Det oplyser Jacob Nielsen fra Nettos kommunikationsafdeling.

»Deres opgave er i dag færdiggjort. Nu skal der gå 24 timer uden nye spor af ubudne gæster, og derefter får vi professionel rengøringsassistance, så vi forhåbentlig kan åbne igen i morgen, lørdag ved middagstid, hvis alt går vel,« skriver han i en mail til B.T.

Om Nettos museproblemer skyldes tilbud på ost, er sandsynligvis ikke tilfældet. Netto kan dog konstatere, at musene har kostet begge butikker flere dages omsætning.

I tilfældet fra Nordjylland måtte Netto i Vrå lukke, da der strøg en mus ind i butikken i forbindelse med en varelevering tirsdag i sidste uge.

Butikken måtte desuden kassere en række uemballerede fødevarer på grund af risiko for kontaminering med bakterier fra den ubudne gæst.

Gennem flere dage undersøgte skadedyrsbekæmpere matriklen med hunde for at finde musen. I mellemtiden havde butikken forbud mod at sælge fødevarer, indtil de fik løst skadedyrsproblemet.

»Vi følger op med et kontrolbesøg, når de åbner igen, og undersøger, om reglerne er overholdt,« sagde Karina Hindsdal, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen, til B.T.

Jacob Nielsen fra Salling Group oplyser, at Nettobutikken i Vrå er genåbnet.