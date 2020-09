Coronakrisen har været en sand gyser for danske pensionsopsparere. I de første uger af coronakrisen styrtdykkede aktiemarkederne verden over mod en bundløs afgrund og trak danskernes pensionsformuer med ned i sølet.

På få dage mistede ganske almindelige lønmodtagere hundredetusindvis af kroner. Hver.

Men aktiemarkederne har taget revanche, og de store underskud på dette års afkast er nu vendt til et lille plus. Det er lille, men dog et plus.

»I starten af i år så vi store tab som følge af coronakrisen, men efter comebacket på finansmarkederne er vi nu tilbage i omkring nul for 2020,« siger forbrugerøkonom Carsten Holdum i PFA, der er Danmarks største pensionsselskab.

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA Pension. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

En dansk pensionsopsparer, der havde en opsparing på en million kroner 1. januar i år, har oplevet en rutsjetur, der kan gøre enhver svimmel.

Da opsparingen ramte bunden den 20. marts i år, var den svundet ind med hele 182.000 kroner. De seneste dage er det negative afkast vendt til et lille plus på 300 kroner.

Det viser tal, som B.T. har indhentet fra PFA's populære og udbredte markedsrenteprodukt med en middelhøj risikoprofil, hvor 75 pct. af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier.

Og selv et rundt nul i afkast i år er ikke så ringe endda, når man kigger på pensionsafkastet over tid.

Aktiemarkederne i USA, herhjemme og mange andre steder i verden er tilbage på sporet efter et voldsomt corona-dyk i marts. Det er godt nyt for danske pensionsopsparere. Foto: JOHANNES EISELE Vis mere Aktiemarkederne i USA, herhjemme og mange andre steder i verden er tilbage på sporet efter et voldsomt corona-dyk i marts. Det er godt nyt for danske pensionsopsparere. Foto: JOHANNES EISELE

Danskernes pensionsformue steg nemlig til rekordhøjder sidste år, viser spritnye tal fra Danmarks Statistik.

Samlet steg danskernes pensionsformue i 2019 med hele 299 milliarder til i alt svimlende 2.617 milliarder kroner.

Det betyder, at familiernes pensionsformue i gennemsnit steg fra 771.000 kroner i 2018 til 866.000 kroner i 2019.

Og zoomer man ind på PFA-kunden med det populære markedsrenteprodukt med middelhøje risikoprofil og 15 år til pensionsalderen, var afkastet på hele 15,5 pct. sidste år.

Pension: Hvad er markedsrente og gennemsnitsrente? Markedsrente: Hvis du som pensionsopsparer har valgt et markedsrenteprodukt hos dit pensionsselskab afhænger dit årlige afkast af, hvilken risikoprofil du har valgt.

Jo højere risikoprofil du har valgt, desto større andel af din opsparing er investeret i aktier. En høj risikoprofil med mange aktier giver mulighed for store afkast i gode tider, men rummer også en betydelig risiko for store og pludselige tab, når aktiemarkederne rammes af kriser.

Det er endnu usikkert om pensionskunder med markedsrenteprodukter kommer ud af 2020 med et positivt afkast. Gennemsnitsrente: Pensionskunder med et såkaldt gennemsnitsrenteprodukt er omvendt sikret et positivt afkast i år. Det gælder for eksempel PKAs 320.000 kunder, som er sikret et positivt afkast på fem procent i år.

Hvis de får et tab vil det komme forskudt og vil formentlig blive mindre end pensionskunder med markedsrenteprodukter, da gennemsnitsrenteprodukter indeholder færre aktier end markedsrenteprodukter.

»Så selv hvis 2020 ender med et afkast på nul, vil gennemsnittet for 2019 og 2020 være over middel. Det er absolut i den høje ende. I gennemsnit svarer det til to gode år,« siger Carsten Holdum.

Danmark har verdens højeste pensionsopsparing per indbygger.

Og de fleste vil som pensionist have en indkomst på 70-80 pct. af deres arbejdsindkomst.

PFA anbefaler, at man som pensionist har en indkomst på omkring 80 pct. af sin arbejdsindkomst.