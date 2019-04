Når du går ind i en 7-Eleven-kiosk og køber tre pølsehorn som hurtigt mellemmåltid, indtager du så mange kalorier, at du skal løbe i mindst en time, før de er forbrændt igen. Køber du en håndværker med ost, koster det 54 minutters gåtur.

»De her ting efterlader en kæmpe kalorie-regning. De fleste får et chok, når de hører, hvor meget det kræver.«

Sådan lyder det fra Martin Kreutzer, der er selvstændig ernæringsekspert og kostvejleder hos Bodycomp.

Han reagerer på, at danskerne i stigende grad spiser mad på farten.

Det er senest blevet anskueliggjort af, at DSBs 7-Eleven-kiosker skovler millioner ind på at sælge alt fra pølsehorn og salater til pizza og croissanter.

»Vores trang til at købe fristende fastfood har jo altid været der. Men i takt med at det er blevet mere tilgængeligt, er vi blevet mere tilbøjelige til at falde for fristelserne,« forklarer Martin Kreutzer:

»Problemet er ikke dem, der køber en salat til frokost. Problemet er dem, der køber hotdogs og romkugler spontant som hurtig snack. Pludselig har du erstattet et æble til 50 kalorier med en croissant, der er ti gange så fed. Det er altså et vildt spring, og det er ikke sundt.«

Han forklarer, at hvis man for eksempel spiser en croissant som mellemmåltid hver anden dag, kan det løbe op i seks ekstra kilo på sidebenene om året.

Generelt har convenience-bølgen taget Danmark med storm.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at danskerne de sidste ni år har spist stadig flere måltider på restauranter, caféer og ikke mindst steder som 7-Eleven.

»Spiser man varieret kost, kan man jo godt spise et pølsehorn en gang imellem. Men mange af de her varer i eksempelvis 7-Eleven har et meget højt energiindhold, og det sætter sig altså på sidebenene,« siger Preben Vestergaard Hansen, kandidat i human ernæring og lektor på Københavns Professionshøjskole:

»Problemet er, at du går ind, bliver fristet, og så er det ligegyldigt, hvad det koster. Fristelsen griber os. Vi smider hæmninger og sund fornuft.«

Han mener, at vores tendens til at spise, mens vi bevæger os, er noget skidt.

»Det er uheldigt, at vi går og æder på gader og stræder i stedet for at sætte os ned. Vi er mindre opmærksomme på, hvad vi spiser,« siger Preben Vestergaard Hansen.

Hos Kort & Godt A/S, der driver 7-Eleven-kioskerne på landets togstationer, påpeger direktør Søren Skovdal Rasmussen, at man de seneste år har solgt stadig flere sunde varer som salater, grød og rugbrødsboller.

»Vi gør meget ud af at sætte alle varerne på display, så folk kan se alle muligheder. Der er mange sunde muligheder, og vi oplever også, at stadig flere vælger dem til,« forklarer han:

Vi spiser langt mere på farten I 2018 omsatte restaurationsbranchen - som omfatter al udespisning i Danmark - for 45,1 milliarder kroner. I 2009 var tallet 27,8 milliarder kroner. Det er en stigning på 62 procent. Kilde: Danmarks Statistik.

»Vi er på ingen måde en modsætning til folkesundheden. Jeg mener faktisk, at vi hjælper folk til at vælge alle de sunde varer,« siger Søren Skovdal Rasmussen.

Preben Vestergaard vurderer dog ikke, at folk oftest vælger de sunde salater til, når de skal have hurtigt mad.

»Der er en årsag til, at 17 procent af danskerne har svær overvægt og at mere end halvdelen af danskerne er overvægtige,« siger han:

»Vi er et af de rigeste samfund i verden, men vi er også et af de mest usunde.«