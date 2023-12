Måske kan du allerede nu mærke, at juleindkøbene er en hel del dyrere end sidste år. I så fald bliver du bakket op af nye tal fra Danmarks Statistik, som fortæller historien om en noget dyr julemiddag.

En historie, hvor en enkelt vare er steget næsten 40 procent.

Og det er egentlig underligt, fordi det allerede sidste år var enormt dyrt at handle ind til julebordet, fortæller B.T.s pengeredaktør, Niels Philip Kjeldsen,

»Det er enormt tankevækkende at se, hvor meget priserne er steget fra november 2022 til november 2023 på de her varer, for prisniveauet i november 2022 var tårnhøjt. Så at der er lagt yderligere oven i siger noget om, hvor voldsomme prisstigningerne, der har været tale om.«

I et udpluk af ti klassiske kategorier af julemad, viser tallene, at varerne gennemsnitligt er steget hele 7,5 procent. Kun to varegrupper – fjerkræ og smør – er faldet i pris med henholdsvis 2,8 og 9,6 procent.

Du kan se, hvordan alle varerne har udviklet sig i pris nedenunder.

December er en dyr måned for mange, men selvom tallene spår om en uhyggelig december, tager de ikke højde for supermarkedernes priskrig.

»Man skal virkelig være uskarp som forbruger, hvis man betaler de her priser i december. Det er en helt vild måned på tilbudsfronten, og vi ser allerede nu prisfald på op mod 80 procent på en lang række af de klassiske julevarer. Så hvis man bare gør sig umage og orienterer sig i tilbudsaviserne, så kan du altså få sat sådan en julemenu sammen enormt billigt lige nu,« siger Niels Philip Kjeldsen, der selv har fundet gode juletilbud i supermarkedet.

Sukker er den julevare der er steget mest med svimlende 37,9 procent. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

»Jeg så personligt en flæskesteg på 2,7 kilo til 41 kroner i Lidl den anden dag. Det er jo en absurd pris. Og det er mere reglen end undtagelsen lige nu.«

Derfor er der ifølge Niels Philip Kjeldsen mulighed for at slå de grimme statistikker hjem, hvis man gør sit hjemmearbejde med tilbudsaviserne.

»Selvom vi kan se i data fra Danmarks Statistik, at priserne er steget markant fra november til november, så er lige præcis december en decideret gylden måned for den skarpe og grundige forbruger. Der er virkelig penge at spare.«