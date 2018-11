Tusinder af danskere brugte Black Friday som anledning til eksempelvis at købe ny computer eller smartphone. Men hvad gør vi så med den computer eller smartphone, vi har i forvejen, og som intet fejler?

Godt hver sjette dansker – eller 17 procent - smider det på lossepladsen. Det viser en opgørelse fra DBA Guide.

»Det er en meget uheldig tendens,« siger Michael Søgaard Jørgensen, lektor i bæredygtig innovation ved Aalborg Universitet.

»I mange tilfælde er det ganske enkelt udtryk for, at folk ikke kan overskue at bruge tid på at sætte det til salg eller at være hjemme på et bestemt tidspunkt. Så hellere smide ting ud.«

Det gør vi med aflagte ting, der intet fejler Forærer dem væk: 40 % Sælger dem: 25 % Smider dem ud: 17 % Andet: 10 % Ved ikke: 9 % Kilde: DBA Guide, repræsentativ undersøgelse blandt 2.844 respondenter

Det er i sær ting som mobiltelefoner og tøj, vi ikke kan overskue at sætte til salg – og derfor har liggende og samle støv, indtil det ryger ud.

»Der kommer hele tiden nye modeller og kollektioner, og derfor bliver mange af vores ting forældet oppe i vores hoveder, selvom de faktisk ikke er forældet og intet fejler. Tingene udskiftes med en stigende hastighed, og så ender noget af det med at ryge ud.«

Hos DBA, der lever af at videresælge brugte ting, synes man naturligvis, det er ærgerligt.

»Det er en skam, at næsten hver femte dansker smider ting i skraldespanden, som andre kunne få glæde af. Især når det aldrig har været lettere at finde aftagere til ting, man gerne vil af med,« siger Sofie Folden Lund, kommunikationschef i DBA, i en pressemeddelelse.

Derfor fravælger vi at sælge eller give brugbare ting væk Det svært at vurdere, hvad jeg skal tage for min vare: 23 % Det er for besværligt og tidskrævende: 21 % Jeg bryder mig ikke om at få besøg af fremmede i mit hjem: 19 % Jeg er bange for at blive snydt af køber: 15 % Kilde: DBA Guide, repræsentativ undersøgelse blandt 2.844 respondenter

Og der er faktisk negative miljømæssige konsekvenser ved at smide ting ud, forklarer Michael Søgaard Jørgensen.

»Når produkter bliver smidt ud, vil de i langt de fleste tilfælde blive lavet om til materialer. En vaskemaskine vil blive lavet om til plastik og metal og den slags,« siger han, og uddyber:

»Så der bliver både tabt en masse økonomisk værdi, men det forårsager også et nyt ressourceforbrug, og det er med til at øge ressourceforbruget i samfundet.«

Undersøgelsen viser, at det faktisk kun er syv procent, som ønsker at smide ting ud, de ikke længer skal bruge. Alligevel smider 17 procent brugbare ting ud.