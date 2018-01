330 E-numre bliver du fri for at støde på, når du køber økologiske forarbejdede fødevarer som færdigretter.

København. Når du står i supermarkedet, har du ofte et valg - vælger du det konventionelle eller økologiske produkt?

Meget taler for at vælge det økologiske alternativ til pizza eller lasagne.

For i forarbejdede varer med Ø-mærket slipper du nemlig for at blive udsat for 330 E-numre, som du til gengæld kan støde ind i, når du køber et konventionelt produkt.

Her kan farvestoffer, konserveringsmidler og smagsforstærkere være nogle af de tilsætningsstoffer, som ikke må bruges i økologiske produktioner.

Og det er ikke længere kun råvarer som gulerødder, agurker og appelsiner, vi elsker at købe økologisk.

Butikkerne melder om flere forarbejdede økologiske varer på hylderne, oplyser Økologisk Landsforening.

Meget naturligt, hvis man spørger seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet Sisse Fagt.

- Der har været en forkert opfattelse om, at økologi ikke kan være lig med færdigretter. Skal vi på et tidspunkt have økologien på niveau, så vi ikke kun spiser økologiske råvarer, så bliver du også nødt til at lave økologisk forarbejdede produkter, siger hun og fortsætter:

- Det er en fuldstændig naturlig konsekvens af den større efterspørgsel, der er kommet på økologi, siger Sisse Fagt.

Netop efterspørgslen hos kunderne er også noget, man har set stige hos Økologisk Landsforening.

- Vi kan se, at salget af økologiske varer som juice, vin, is, slik og færdigretter voksede med mellem 30 og flere hundrede procent i 2017, siger chefkonsulent Helle Bossen fra Økologisk Landsforening.

Hos landets to største supermarkedskæder, Dansk Supermarked og Coop, har man alene i 2017 indført mellem 900 og 1000 nye økologiske varer.

Og Sisse Fagt tror også, at udviklingen kun fortsætter den vej i fremtiden.

- Det hurtige mad betyder meget for os, så hvis du kan lave noget hurtig mad, der også er økologisk, så er det mad, der tilfredsstiller to populære tendenser på fødevaremarkedet, siger hun.

Normalt forbinder man ikke eksempelvis færdigretter med økologi - det plejer at være et produkt, der har mange tilsætningsstoffer.

Men det kan lade sig gøre at lave færdigretter økologiske, da de økologiske producenter gerne må benytte sig af visse E-numre, fortæller Helle Bossen.

- Der er 379 E-numre tilladt i fødevareproduktionen i EU, og heraf er 49 tilladt at bruge i den økologiske produktion. Det skyldes, at der også findes mange naturlige produkter, som eksempelvis citronsyre, der også får et E-nummer, siger hun.

Bagepulver, æblesyre og mælkesyre er ifølge Helle Bossen også nogle af de tilsætningsstoffer, som har fået et E-nummer, men som gerne må bruges i de økologiske produktioner.

Fakta: Derfor bør du vælge økologisk

- Fødevareindustrien i EU har normalt lov til at bruge 379 forskellige tilsætningsstoffer, der har et E-nummer. Ved økologiske produkter er kun de 49 af dem tilladt at bruge.

- Ved at vælge økologisk slipper du dermed for tilsætningsstoffer som farvestoffer, konserveringsmidler og smagsforstærkere.

- Ved at vælge økologiske grøntsager undgår du også pesticidrester, da grøntsagerne er produceret uden kunstige sprøjtemidler og kunstgødning.

Kilde: Økologisk Landsforening.

/ritzau fokus/