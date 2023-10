Om præcis en måned er det helt og aldeles slut.

Så lukker de allersidste Aldi-butikker i Danmark.

»Jeg vil gerne sende en stor tak til alle vores loyale kunder og en særlig tak til vores dedikerede og dygtige medarbejdere,« siger administrerende direktør i Aldi Danmark, Finn Tang.

Den tyske discountkoncern besluttede sidste år at sige farvel til den danske marked, og siden er butik efter butik over Danmark så lukket.

Alle Aldi-butikker er lukket med et stort ophørsudsalg. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Nu er turen så kommet til de sidste 15 af dem.

Og efter den vanlige model sker det med en uges ophørsudsalg, inden dørene lukkes og låses for sidste gang.

De sidste 15 butikker – alle beliggende på Fyn eller i Syd- og Sønderjylland – lukker således 30. november (ophørsudsalget begynder 24. november):

Grønløkkevej 7, Odense C

Ruggårdsvej 455, Odense NV

Hjallesevej 140, Odense M

Nordre Ringvej 50, Kerteminde

Assensvej 2-4, Faaborg

Odensevej 46, Ringe

Vestergade 41, Nyborg

Grønnegården 7, Rudkøbing

Laurids Skaus gade 19, Haderslev

Kongevej 1, Tønder

Rådhuscentret 19, Vojens

Strandby Kirkevej 88, Esbjerg Ø

Guldager Skolevej 5, Esbjerg V

Tarphagevej 11, Esbjerg V

Vejlevej 32, Fredericia

Rema 1000 har købt størstedelen af de i alt 113 Aldi-butikker, der eksisterede i Danmark, og det er også den norske konkurrent, der overtager samtlige af de sidste 15 åbne forretninger.

Aldi åbnede den første danske butik i 1977 som den første discountkæde i Danmark.

Men nu slutter det altså lige om lidt.

»Gode dagligvarer til lave priser har været Aldis løfte til danskerne siden 1977, og det har tusindvis af 'aldianere' sørget for gennem åren,« siger Finn Tang:

»Nu er kollegerne i de sidste 15 butikker, på vores logistikcenter i Kolding og på vores hovedkontor med til at sætte et endeligt punktum for Aldi i Danmark.«

Butikkerne kan i øvrigt lukke inden 30. november, hvis der forinden bliver udsolgt af de nedsatte varer.