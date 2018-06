Hvis en smartphone har for mange år på bagen, risikerer du, at producenten ikke længere sikkerhedsopdaterer den. Det øger risikoen for sikkerhedshuller.

København. Mobilmarkedet er evigt foranderligt med nye modeller, der hele tiden kommer på gaden.

Det betyder, både at de nyeste modeller koster fuld pris, men også, at ældre modeller falder i pris.

Men hvor gammel en model kan du tillade dig at købe, når du er på markedet efter en ny telefon? Det kan Jens Hummelmose, der er skribent på recordere.dk, give svaret på.

Man skal nemlig huske, at der er stor forskel, alt efter om du er på udkig efter en iPhone eller en Android-telefon, siger han.

Mandag den 4. juni offentliggjorde Apple nemlig, at man har forlænget levetiden på ældre iPhones med et ekstra år, så telefoner, der er op til fem og et halvt år gamle, kan få den nyeste opdatering.

Ifølge Torben Vognsen, der er chefredaktør ved techmediet iNPUT, vil det betyde, at dem af os med en iPhone 5S og 6 nu kan se frem til at have en hurtigere telefon i længere tid.

Men det betyder ikke, at du bør gå ud i butikken og købe en iPhone 5S, lyder det fra Jens Hummelmose.

- Det er sidste udkald for den. Men du kan sagtens købe en iPhone 6S eller 7, selv om 7'eren kun er en generation gammel, siger han.

Generelt har Jens Hummelmoses råd altid været, at du bør købe sidste års model for at spare penge. Men det har Apples nye regler lavet lidt om på.

- Nu kan man sige, at du kan købe to års modeller tilbage. Så er du i hvert fald garanteret opdateringer i to år endnu, siger han.

Ved Android er problematikken ved at købe en ældre model dog større. Her er du nemlig kun garanteret opdateringer i to år hos de fleste leverandører.

- Det betyder ikke, at producenten nødvendigvis stopper med at opdatere efter to år. Du er bare ikke garanteret det, så det er en risiko, siger Jens Hummelmose.

Han anbefaler derfor, at du på det kraftigste skal overveje, om du skal købe en Android-telefon, der har været på markedet i mere end et år.

Ifølge Jens Hummelmose er der nemlig klare konsekvenser ved, at din telefon ikke længere bliver opdateret.

- Når telefonens software ikke længere bliver opdateret, så er det her, at du bliver sårbar over for sikkerhedshuller.

Du risikerer også, at flere apps pludselig ikke kan bruges på telefonen, fordi app-producenterne følger telefonernes styresystemer.

- Når Apple stopper med at opdatere telefoner fra iPhone 5S og bagud, så kan de ikke få den nyeste IOS 12-opdatering. Og er der en app, der kræver det styresystem, så virker den pludselig ikke, og så er telefonen tæt på ubrugelig, siger Jens Hummelmose.

Fakta: Opdateret alder på Apple og Android

Apple:

- Med Apples nye regler om at forlænge levetiden på ældre modeller mener Jens Hummelmose, at det fortsat godt kan betale sig at købe en iPhone 6S eller nyere modeller.

Android:

- De fleste Android-leverandører garanterer kun nye opdateringer i to år. Derfor bør du ifølge Jens Hummelmose undgå at købe telefoner med over et år på markedet, da du allerede er halvvejs inde i den garanterede opdateringstid på softwaren.

Kilde: Jens Hummelmose.

/ritzau fokus/