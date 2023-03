Lyt til artiklen

Den europæiske centralbank, ECB, hæver renten med 0,50 procentpoint. ECB har siden sommer hævet renten uafbrudt til samtlige af deres rentemøder. Tilbage i sommer lå renten i rekordlave -0,50 procent men er nu hævet til 3,00 procent.

Det er det højeste siden 2008.

Der er fuld fart på ECB.

Centralbankens renteforhøjelser fortsætter ufortrødent.

Den seneste tids massive uro på finansmarkederne har ikke givet slinger i valsen hos ECB, skriver cheføkonom i Arbejdernes Landbank Jeppe Juul Borre i en kommentar.

»Det betyder meget for deres troværdighed. Der var spekuleret i, om centralbanken ville holde fingrene fra renteknappen som følge af uroen. Men det ville have sendt et meget dårligt signal fra ECB, som gør klogt i fortsat at hæve renten,« skriver han.

Inflationen er faldet i eurozonen, men den er fortsat voldsomt høj på 8,5 procent, og kerneinflationen - inflationen fratrukket energi og ikkeforarbejdede fødevare - er stigende.

»Dermed er jobbet ikke færdig for ECB, og dagens renteforhøjelse er fuldt berettiget. Vi forventer, at ECB fortsætter med at hæve renten lidt endnu. Det klart største træk er dog allerede foretaget, og vi ser alene en-to renteforhøjelser på 0,25 procentpoint herfra og frem til sommer,« skriver Jeppe Juul Borre.

Nationalbanken i Danmark vil ifølge cheføkomoem hæve renten senere i dag med tilsvarende 0,50 procentpoint.

»En renteforhøjelse fra Nationalbanken står mejslet i sten, hvor kronens kurs skal forsvares overfor euroen som følge af fastkurspolitikken. Nationalbanken besluttede ved renteforhøjelserne i februar og december at hæve rente mindre end ECB. Men vi ser dem ikke gentage den melodi i den her ombæring. Vi ser dem gå fuldt ud med renteforhøjelsen, når de melder den ud kl. 17 i dag,« skriver Jeppe Juul Borre.

I omegnen af 275.000 boligejere står over det kommende år over for ny rente på deres variabelt forrentede lån.

Og de mange danske boligejere er påvirket af renten hos ECB og Nationalbanken.

Renten er allerede steget kraftigt for langt de fleste af boligejerne. For et år siden lå renten godt og grundigt nede i negativt territorium, men er i dag steget til omkring tre procent.

Med dagens renestigning vil den helt korte variable rente, der går under navne dom F-Kort lande på omrking 3,5 procent, når danske boligejeres F-Kort-lån skla have ny rente til sommer.

Hvis ECB inden sommer hæver renten med 0,25-0,50 procentpoint vil F-kort-renten lande på cirka 3,75-4,00 procent ved rentefornyelsen til sommer.



Stiger F-kort-renten med et procentpoint fra tre til fire procent, vil det betyde, at den årlige ydelse på et F-Kort lån uden afdrag på en million kroner vil stige med cirka 10.000 kroner. Er lånet med afdrag slår renteforhøjelsen ikke så hårdt igennem på ydelsen.