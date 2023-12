Lysene på juletræet var knap slukkede og det sidste stykke gavepapir smidt i affaldsspanden, før de begyndte at poppe.

Annonce efter annonce på DBA med julegaver, som ikke helt levede op til det, de skulle.

Faktisk kunne det store genbrugssite allerede juleaftensdag melde, at de første gaver var sat til salg.

En hurtig søgning med ordet 'julegave' viser dog også, at der er kommet mange flere til. Rigtig mange endda.

Kaffemaskiner, Lego, bamser, møbler, sneakers, peberkværne, smykker og tøj. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

»Bøgerne er helt nye, da jeg har fået dobbelt op i julegave af dette par,« lyder det fra en bruger, mens en anden forsøger at sælge et par sko:

»Købt som julegave på udenlandsk hjemmeside uden returret, men er desværre for små,« lyder det fra vedkommende.

DBA skriver i en pressemeddelelse, at en undersøgelse viser, at 25 procent har solgt en gave, de ikke var glad for.

»Vi ved fra Genbrugsindekset 2023, at hver fjerde dansker har videresolgt en gave, de ikke blev glade for, så det undrer mig ikke, at folk allerede i de her dage vil gå på DBA for at sætte deres uønskede gaver til salg. Men jeg er måske overrasket over, hvor stærkt det går,« lyder det fra Julie Schoen, der er presseansvarlig for DBA.

Fra DBAs side oplyser man om, at det i år var en Anders fra Brønderslev, der har sat en højtaler til salg, som var den allerførste til at ville videresælge en julegave.