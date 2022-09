Så kom dødsstødet.

Efter flere år med store underskud, skæverter og butikslukninger fik vi tirsdag aften den endegyldige besked om, at Fakta-kæden lukker og slukker ved årets udgang. Der var ingen grund til at trække pinen længere ud.

I stedet skal Fakta-butikkerne – eller en stor del af dem – omdannes til Coop365Discount. Det kan vi tage om lidt.

Faktas kollaps er en af de butikslukninger, der kommer til at stå tilbage i historiebøgerne.

Stort set alle har et forhold til Fakta. Rigtig mange danskere har handlet der i mange år. Faktas reklamekampagner kan stort set alle danskere citere en lille bid af.

Tusinder og atter tusinder af danskere har sågar arbejdet i Fakta eller kender nogen, der har.

Det er ikke for meget at sige, at Fakta reelt har været en stor del af det danske samfund og gadebillede i flere årtier.

Vi snakker om en butikskæde, der har eksisteret i Danmark siden 1982, og som toppede med 448 butikker i 2014.

Nu er det så slut om fire måneder. Fra toppen til lukning på otte år. Det er brutalt.

Coop er simpelthen nået til den erkendelse, at skaden på Faktas image er uoprettelig. I stedet for at tage et brand, man har pumpet milliarder i at skabe gennem årtier, og støve det af, har man valgt at starte forfra.

Det er voldsomt, selvom det har stået klart længe, at det var den her vej, det gik.

Hvordan kom det så vidt?

Det er på mange måder et godt spørgsmål. Coop selv har flere gange fortalt, at de simpelthen fik åbnet for mange Fakta-butikker på dårlige placeringer, da discountkrigen var på sit højeste.

Med dårlige placeringer menes butikker, der simpelthen ikke kunne få overskud, fordi der ikke var nok kunder.

I stedet for at bygge op, var fokus pludselig på at lukke ned igen. Det er en rigtig tung dynamik og har det med at sætte sig i maven på ikke mindst medarbejderne.

Gennem tiden har mange eksperter botaniseret rundt i de mange årsager til Faktas problemer, som de seneste år har vist sig meget konkret i form af gigantiske underskud år efter år.

Kunderne blev simpelthen væk til sidst og gik i Rema 1000 eller Netto i stedet.

Som forbrugerjournalist kan jeg pege på flere ting, der gik galt for Fakta:

Fakta vandt sådan set aldrig rigtig noget pristjek, og de var sjældent blandt de tre eller fire billigste kæder. Jeg har været med til at lave i hvert fald 20 pristjek. Fakta har aldrig vundet.

Pris var ikke en disciplin, Fakta var stærke på. Og at være uskarp på pris rimer bare ikke på discount.

Butikkerne var ikke specielt kønne. Og Faktas omdømme blandt kunderne blev simpelthen dårligere og dårligere i de mange målinger, der laves hvert år.

Til sidst var Fakta stort set fast bundprop.

Nu går Coop så fremad med konceptet Coop365Discount i stedet. Man starter forfra.

Butikkerne er langt, langt pænere, fremstår mere skarpe, og så har kæden vundet både B.T.s og Politikens pristjek i 2022.

Det er en god start. Derudover ligner Coop365Discount en kæde, som virkelig smider penge efter skarpe tilbudsaviser.

Det er helt nye toner.

En af dansk dagligvarehandels grand old men, Bruno Christensen, har altid kritiseret Fakta og til dels Coop for ikke rigtigt at ville indse eller forstå, at ‘pris’ er fuldstændigt afgørende på det danske dagligvaremarked.

Med Coop365Discount ser det ud, som om Coop for alvor er kommet med på prisbølgen og nu aggressivt går efter at vise, at de også kan finde ud af at banke priser i bund.

Faktas lukning er på mange måder trist. Men det er også en ny start.

Lige nu ser det ud, som om det, der opstår ud af Faktas ruiner – Coop365Discount – har potentiale til at blive en seriøs spiller på discountmarkedet.

De bruger nemlig prisværktøjet. Og i en tid med vilde prisstigninger, vil det være rigtig attraktivt for forbrugerne.