Ligesom man troede, at det ikke kunne blive værre, begyndte rygterne så småt at florere i starten af sidste uge.

Flere prisstigninger var på vej i supermarkederne, lød det, og som ugen skred frem, begyndte mere konkrete tip at lande i B.T.s indbakke.

Tusinder af dagligvarer skulle være på vej op i pris i flere af landets supermarkeder, lød det. I et konkret tilfælde lød det, at 3.000 varer stiger fra mandag morgen.

I forvejen står vi i en situation, hvor fødevarepriserne er på det højeste niveau, Danmarks Statistik har målt.

De første måneder af 2022 har været vilde. Priserne er ganske enkelt banket op på alt fra ost og kød til brød og pasta.

B.T. har kontaktet Salling Group og Coop for at spørge, om det virkelig kan være rigtigt, at der nu kommer en ny byge af prisstigninger i en situation, hvor mange danskere i forvejen måber over nogle af de priser, de støder på i butikkerne.

Svaret var – kort og klart – 'ja'.

Fra Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka, lød det:

»Det præcise antal går vi ikke ind i, men som alle andre er vi desværre også nødt til at hæve priserne. Udgifterne til især energi er voldsomme, og med de rekordhøje prisstigninger fra leverandørerne dækker de højere forbrugerpriser ikke vores omkostninger.«

Fra Coop, der driver Coop 365, Fakta, Kvickly, Brugsen-kæderne og Irma, lød det, at der ikke er noget 'ekstraordinært på vej', men at man har i sinde løbende at hæve priserne.

Og det er en helt unik situation for en branche, som ellers har ry for at være en af de mest konkurrencedygtige på pris i Danmark.

»Det er helt sikkert voldsomt. Danskerne er slet ikke vant til, at priserne stiger så meget og så hurtigt på dagligvarer,« siger Bruno Christensen, der har beskæftiget sig med detailhandel gennem flere årtier:

»Det vil overraske mange kunder, at priserne nærmest stiger uge for uge. Og det gør også ondt i mange budgetter.«

De stigende priser er resultat af, at først coronakrisen og siden krigen i Ukraine har udløst voldsomme ekstraomkostninger for supermarkedskæderne.

»Mit indtryk er, at mange supermarkedskæder gennem lang tid har forsøgt at minimere prisstigningerne ude i butikkerne, men det er blevet for voldsomt. De kan ikke gøre andet end at hæve priserne,« siger Bruno Christensen.

Det betyder dog ikke, at supermarkederne nu er holdt op med at konkurrere, vurderer han.

En historisk priskrig kan være under opsejling.

»Konkurrencen bliver nu hårdere end nogensinde. Det har aldrig været så vigtigt at have skarpe priser. Så vi kommer til at se hård konkurrence med især tilbudskampagner,« vurderer Bruno Christensen:

»Discountbutikkerne står foran en stor periode. De står med de bedste kort på hånden, når der skal konkurreres på pris.«

Han peger på, at Rema 1000, Coop 365 Discount, Netto, Aldi, Lidl og Fakta for alvor kommer til at røre på sig den kommende tid.

»Vi kommer til at se alle mulige tiltag. De står alle med en mulighed nu for virkelig at være attraktive over for kunderne,« siger Bruno Christensen:

»Især de tyske kæder, Aldi og Lidl, står stærkt på grund af deres størrelse internationalt. Dem forventer jeg en del af.«